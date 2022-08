Robert Downey Jr. e sua moglie Susan debuttano nel mondo dei podcast con The Sunshine Place

Robert Downey Jr e sua moglie Susan Downey debutteranno nel mondo dei podcast con una serie intitolata The Sunshine Place.

Il progetto sarà prodotto da Team Downey e Wink Pictures per conto di Cadence13.

The Sunshine Place racconterà la storia della struttura per rehab e comunità, situata in California, che usava delle droghe sperimentali e si è trasformata poi in una setta pericolosa e violenta, guidata dal fondatore Charles E. Diedrich.

Gli episodi prodotti da Robert Downey Jr. e Susan Downey seguiranno la storia dall'interno, grazie alle testimonianze di chi ci ha vissuto, esplorando la sua ascesa negli anni '60 e '70 attraverso i racconti dei membri, dei sopravvissuti e dei cronisti. La voce narrante sarà quella di Sari Crawford, la figlia dell'ex leader di Syanon Bill Crawford.

La setta sosteneva di poter curare la dipendenza dall'eroina e, successivamente, ogni altro problema. Nel corso degli anni le attività hanno iniziato a espandersi in tutta la California, ottenendo l'attenzione di migliaia di persone e incassando milioni di dollari.

Gli otto episodi debutteranno il 10 agosto. I coniugi Downey hanno dichiarato: "Anche se conoscevamo la storia di Syanon, solo quando abbiamo sentito le storie profondamente personali abbiamo potuto apprezzare realmente la sua ascesa e il suo declino. Abbiamo pensato fosse una storia stranamente rilevante e in grado, in modo contorto, di insegnare qualcosa e che si dovesse raccontare fino a che punto le persone sono in grado di spingersi per andare alla ricerca di risposte e il fatto che a offrirle possano essere i più pericolosi".