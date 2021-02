Robert Downey Jr. su un suo possibile ritorno nel MCU: "Mai dire mai"

Robert Downey Jr. è tornato a parlare di un suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe dichiarando che non esclude nessuna possibilità, alimentando così le speranze dei fan che sperano di rivederlo nell'iconico ruolo di Iron Man.

L'attore, solo pochi mesi fa, aveva confermato in modo deciso che aveva chiuso con gli adattamenti dei fumetti della Marvel.

Avengers: Endgame, un primo piano di Robert Downey Jr.

L'attore Robert Downey Jr., intervistato da GQ, ha ora dichiarato: "Ora ho il mondo reale da salvare. Ma mai dire mai".

L'interprete di Iron Man ha infatti fondato la Footprint Coalition: una coalizione di investitori, donatori e narratori il cui obiettivo è ridimensionare la tecnologia per risanare il pianeta, investendo in società che si concentrano sulla sostenibilità e offrire fondi alle organizzazioni non profit che compiono dei passi in avanti nell'adottare tecnologia a basso impatto ambientale.

Robert Downey Jr, in precedenza, aveva dichiarato: "Interpretare Tony Stark, ovvero Iron Man, è stato difficile e ho scavato a fondo. Ho avuto un incredibile decennio che è stato creativamente soddisfacente. Ho fatto tutto quello che potevo con quel personaggio e ora posso fare altre cose. Ora, essendo un uomo di mezza età, inizio a pensare al passato e mi rendo conto che è stato tutto parte del percorso e le cose finiscono. Sono fortunato ed eternamente grato nell'avere concluso dove l'ho fatto".

Secondo alcuni fan il personaggio di Tony Stark potrebbe essere coinvolto in qualche modo nei progetti Armor Wars, in cui James 'War Machine' Rhodes (Don Cheadle) affronta ciò che accade quando la tecnologia delle Stark Industries finisce nelle mani sbagliate, o in Ironheart con al centro Riri Williams (Dominique Thorne), in cui una geniale inventrice crea un'armatura avanzata tecnologicamente.