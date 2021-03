Robert Downey Jr festeggia San Patrizio scherzando su Hulk e Mark Ruffalo

Robert Downey Jr. ha festeggiato la festa di San Patrizio condividendo online una foto che gli ha permesso di ironizzare su Hulk, coinvolgendo infatti Mark Ruffalo.

L'attore ha pubblicato lo scatto realizzato qualche anno fa per rivolgere i suoi auguri in occasione della festa del santo patrono di Irlanda.

L'attore Robert Downey Jr. ha scritto: "Guardate, passo decisamente il 'test verde' in questa foto scattata in passato. 'Felice festa di San Patrizio' per festeggiare, mi rivolgo a tutti i miei fratelli, sorelle e amanti di tutte le cose verdi. Sto pensando a te Mark Ruffalo".

L'interprete di Iron Man non poteva infatti che coinvolgere nel suo post l'amico e collega che ha il ruolo di Hulk, con cui ha interpretato i film del MCU e ha condiviso moltissime scene memorabili.

Robert ha concluso la sua esperienza nell'universo cinematografico creato ispirandosi ai fumetti della Marvel con Avengers: Endgame, mentre Ruffalo riprenderà la parte di Bruce Banner in occasione di She-Hulk. La serie destinata a Disney+ con protagonista Tatiana Maslany racconterà infatti le avventure della cugina dello scienziato, Jennifer Walters, che lavora come avvocato e riceve i poteri dopo una trasfusione. Il personaggio è stato creato nel 1980 da Stan Lee e dal disegnatore John Buscema.