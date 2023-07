Robert Downey Jr. riflette sui suoi 'due più importanti film in 25 anni'. E no, non sono Marvel

Per quanto concerne gli ultimi 25 anni della filmografia di Robert Downey Jr., molti potrebbero pensare che il suo film più importante sia "Iron Man", la pellicola del 2008 che ha dato il via all'Universo Cinematografico Marvel e ha cambiato il panorama dei blockbuster a Hollywood. Ma non è affatto il film che sceglierebbe Downey Jr: scopriamo insieme quali sono le sue due pellicole più significative, a detta dello stesso attore.

Durante una nuova intervista con il New York Times Magazine, l'attore candidato all'Oscar ha citato Shaggy Dog - Papà che abbaia... non morde del 2006 e il flop "Dolittle" del 2020 come i suoi titoli più importanti: "Ho messo fine al contratto con la Marvel e poi mi sono precipitato in Dolittle, un progetto che aveva tutte le carte in regola per diventare un altro grande franchise, divertente e ben realizzato".

"Avevo qualche riserva sul film. Io e il mio team sembravamo un po' troppo entusiasti del progetto e non abbastanza entusiasti nei confronti dell'esecuzione. Ma a quel punto ero indistruttibile. Ero il guru di tutti i film di genere. Onestamente, i due film più importanti che ho fatto negli ultimi 25 anni sono 'The Shaggy Dog', perché è stato il film che ha convinto la Disney a ingaggiarmi. Poi il secondo film più importante è stato 'Dolittle', perché 'Dolittle' è stata una ferita di due anni e mezzo di opportunità sprecate", ha concluso la star.

Dolittle: Robert Downey Jr. in una sequenza

Dolittle, il famigerato blockbuster con un budget di 175 milioni di dollari, è stato un completo fallimento al botteghino nel gennaio del 2020 ed è stato accolto da alcune delle peggiori recensioni della carriera di Robert Downey Jr.. L'attore ha prodotto il film insieme alla moglie, Susan Downey, sotto la loro etichetta Team Downey Productions. Nonostante sia stato un fallimento critico e commerciale, l'attore lo considera comunque un film importante per aver cambiato le sue priorità.