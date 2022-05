Robert Downey Jr. rende omaggio al compianto assistente Jimmy Rich un anno dopo la sua tragica morte

Robert Downey Jr. ha reso omaggio a Jimmy Rich, il suo assistente di lunga data scomparso un anno fa a causa di un tragico incidente d'auto. L'attore di Iron Man attribuisce a Rich il ruolo di suo braccio destro in diversi progetti cinematografici realizzati nel corso degli anni, dal ruolo di Tony Stark nel Marvel Cinematic Universe a film meno noti come Zodiac, Kiss Kiss, Bang Bang e The Singing Detective.

"Per il primo anniversario della caduta cosmica di Jimmy Rich, ho sentito il bisogno di condividere uno sguardo sul suo umorismo fulmineo, il suo cuore enorme e, a volte, la sua profonda semplicità", ha scritto Downey sulla propria pagina Instagram, postando diverse foto e video di Rich.

"Questa non è una notizia. È una tragedia terribile e sconvolgente. Jimmy è stato coinvolto in un incidente d'auto fatale intorno alle 20:00 di ieri sera", ha scritto l'attore lo scorso anno, annunciando la morte di Jimmy Rich. "Era un fratello, il mio braccio destro, uno zio per i miei figli e amato da tutti coloro che si sono imbattuti nella sua personalità e nel suo ingegno..."

"Ci stringiamo attorno ai suoi parenti, ai suoi amici, ai suoi colleghi e a tutti i suoi fan che lo hanno conosciuto come l'uomo che ha sostenuto ogni passo della mia guarigione, della mia vita e della mia carriera. Ancora condoglianze alla sua famiglia bellissima e all'eredità fatta di speranza e redenzione che la sua vita continuerà a rappresentare", ha concluso Robert Downey Jr.