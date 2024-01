Robert Downey Jr reagisce divertito alla battuta di John Mulaney sul MCU, ecco il video

Robert Downey Jr ha accolto con una grande risata una battuta sui film Marvel compiuta da John Mulaney durante la cerimonia di premiazione dei Governors Awards.

L'interprete di Tony Stark nel MCU ha dimostrato di aver apprezzato le parole del collega, a differenza di quanto accaduto domenica quando ha sentito i commenti scherzosi di Jo Koy su Oppenheimer durante la serata dei Golden Globes 2024.

Il simpatico momento

Il comico John Mulaney ha lodato Angela Bassett, dichiarando in modo ironico: "Ecco quanto è grandiosa come attrice: ha ottenuto una nomination agli Oscar per un film Marvel. Ed è come ottenere un premio Pulitzer per un commento su Reddit".

Robert Downey Jr., che era accanto al regista Christopher Nolan, è stato immortalato mentre reagisce al commento ridendo divertito.

Oppenheimer: Robert Downey Jr., lontano da Iron Man e Tony Stark

Il breve video condiviso online ha subito suscitato i commenti dei fan che hanno notato la differenza rispetto alla reazione avuta in precedenza ai Golden Globe, quando Jo Koy aveva dichiarato che uno dei suoi buoni propositi per il 2024 era finire Oppenheimer nel 2025. Robert, che poco dopo è salito sul palco per ritirare il premio conquistato grazie al film di Nolan, era rimasto quasi impassibile, apparentemente nascondendo un po' di fastidio. La star ha però dimostrato più volte di avere un ottimo senso dell'umorismo e ha confermato di nuovo di non avere problemi nel non prendersi troppo seriamente apprezzando l'ironia compiuta nei confronti del MCU.