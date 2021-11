Robert Downey Jr. e Matt Damon nel cast del nuovo film di Christopher Nolan, Oppenheimer

Robert Downey Jr. e Matt Damon sono in trattativa per unirsi al cast di Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan che la Universal Pictures si è aggiudicata qualche settimana fa battendo le offerte di Sony e Apple TV+. Secondo quanto riferito da Deadline, i due attori, assieme ad Emily Blunt, reciteranno al fianco di Cillian Murphy.

Nolan è noto per lavorare spesso con un cast formato da attori che conosce bene e interpreti con cui, invece, non ha mai lavorato e questo progetto conferma questa sua usanza: Damon ha recitato per Nolan in Interstellar mentre per Downey Jr. questa sarà la prima esperienza su un set del regista britannico.

Cillian Murphy vestirà i panni del protagonista nel film, la cui uscita nelle sale cinematografiche è prevista per il 21 luglio 2023. La pellicola sarà incentrata sulla storia dello scienziato americano J. Robert Oppenheimer e sul suo ruolo nello sviluppo della bomba atomica.

Oppenheimer, le cui riprese avranno inizio nel 2022, viene descritto dalla Universal come un "epico triller che catapulta gli spettatori nel paradosso al cardiopalma di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per salvarlo."