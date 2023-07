Robert Downey Jr.: 'Kate Winslet mi ha detto che il mio era il peggior accento inglese che avesse mai sentito'

Robert Downey Jr. non è estraneo ai personaggi inglesi, visto che ha interpretato Sherlock Holmes in due blockbuster e ha ricevuto una nomination all'Oscar per aver interpretato Charlie Chaplin. Ma il suo talento non gli ha fatto sconti di fronte al perfezionismo di Kate Winslet, che lo ha gelato dicendogli che il suo era il peggior accento inglese che avesse mai sentito.

Dolittle: una scena del film con Robert Downey Jr.

Durante una recente apparizione all'Howard Stern Show di SiriusXM, Robert Downey Jr. ha rievocato il provino per la commedia romantica di Nancy Meyers del 2006 in cui non avrebbe impressionato la collega Kate Winslet.

"Io e Jimmy Fallon siamo stati chiamati a riempire i posti... Nancy Meyers aveva bisogno di qualcuno che leggesse con le ragazze, così mentre aspettavo mi sono detto 'Devo avere un accento inglese migliore di quello di Jude Law a questo punto.' Ma Kate Winslet ha commentato la mia performance esclamando: 'Questo è il peggior accento britannico che abbia mai sentito'".

Dopo aver visto il talento di Downey, Jimmy Fallon ha smesso di recitare

Robert Downey Jr. ha letto la parte andata poi a Jude Law, il suo futuro Dr. Watson, mentre Jimmy Fallon ha letto la parte interpretata alla fine da Jack Black.

"Ho pensato, onestamente, 'Se Jack Black dice di no a questo film, sceglieranno me'", ha ricordato Fallon. "'Accetterò metà del salario.'"

Nonostante la bocciatura di Kate Winslet, Jimmy Fallon è rimasto sbalordito dal talento di Downey mostrato in quell'occasione. Ricorda: