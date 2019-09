Robert Downey Jr.: il suo profilo Instagram attaccato dagli hacker

Robert Downey Jr. ha subito un attacco hacker: a dare notizia di quanto successo al suo Instagram è stato lo stesso divo di Avengers: Endagme attraverso un tweet.

Cose che accadono anche ad Iron Man, dunque: Robert Downey Jr. ha scritto ai propri fan attraverso il proprio account Twitter, che a quanto pare gode di ottima salute, per avvertire di non interagire in alcun modo con la propria pagina Instagram, per via di un hackeraggio a quanto pare ancora in corso. "Mi dispiace informarvi che il mio Instagram è stato compromesso. Per favore, state attenti fin quando il problema non sarà risolto. Grazie a tutti. Vi amo 3000". Al momento sulla pagina di Robert Downey Jr. non ci sono post offensivi, e d'altronde, il team dell'attore è già all'opera per scovare i responsabili.

I'm sorry to say my Instagram has been compromised... Please steer clear for the time being until it's sorted. Thank you all. I love you 3000. — Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) September 6, 2019

Il caso dell'interprete di Iron Man è solo il terzo nel giro di pochi giorni: all'inizio di questa settimana era stato Jason Momoa a scusarsi con i suoi milioni di follower per possibili messaggi nocivi giunti dal proprio account Instagram, che era stato hackerato. Sempre nel corso della settimana Jeremy Renner, l'Occhio di Falco della Marvel, è stato costretto a chiudere la sua app in seguito all'attacco di alcuni troll e all'invio di messaggi nocivi per gli utenti. Quanto accaduto ha sicuramente portato a galla un problema di sicurezza di Instagram, ma anche il fatto che gli hacker non fanno alcuna distinzione tra supereroi DC e Marvel.