Robert Downey Jr. conduttore e produttore di un progetto dedicato all'Intelligenza Artificiale

Robert Downey Jr. sarà impegnato in veste di conduttore in occasione di una serie di genere documentario dedicata alla tematica dell'Intelligenza Artificiale. Il progetto è destinato a YouTube Red e la star, insieme alla moglie Susan Downey, ne sarà anche produttore.

Le puntate che saranno a disposizione degli utenti potranno contare sugli interventi di esperti in vari campi come scienza, filosofia, tecnologia, medicina, intrattenimento e arte per capire in che modo l'Intelligenza Artificiale può avere un impatto sulla società, cambiando il modo in cui le persone vivono e lavorano.

Gli otto episodi saranno disponibili online nel 2019 e Susan ha spiegato: "Io e Robert condividiamo una curiosità nei confronti dell'intelligenza artificiale, un argomento complicato e spesso polarizzante. Il nostro scopo è esplorare l'argomento con una prospettiva obiettiva e accessibile e in un modo coraggioso, d'effetto e in grado di intrattenere. Siamo elettrizzati all'idea di portare questo progetto in vita insieme a Network Entertainment, Sonar e YouTube Red".