Robert De Niro nello spot a favore di Joe Biden: "Donald Trump minaccia di diventare un ditattore"

L'attore Robert De Niro sostiene il presidente Joe Biden con un nuovo spot in cui si scaglia contro Donald Trump, sottolineando i rischi legati al suo ritorno in politica.

Robert De Niro si scaglia contro Donald Trump in un nuovo video realizzato per sostenere la campagna presidenziale di Joe Biden.

Nel filmato, della durata di 30 secondi, l'attore ricorda come il miliardario abbia perso il controllo dopo aver perso le elezioni precedenti.

Il video messaggio

Nello spot si sente la voce di Robert De Niro che dichiara: "Dai tweet a mezzanotte ai consigli di bere candeggina, da usare i lacrimogeni contro i cittadini a organizzare servizi fotografici. Sapevamo che Trump era fuori controllo quando era presidente".

La star del cinema sostiene poi che perdere le elezioni abbia causato ancora più problemi e Donald Trump stia cercando disperatamente di mantenere il potere, provando a farsi rieleggere.

De Niro sostiene poi: "Questa volta sta minacciando di essere un dittatore. Di porre fine alla Costituzione".

Nel montaggio si sente Trump sostenere che se non verrà eletto ci sarà un bagno di sangue, frase però estrapolata da un discorso sulla perdita dei posti di lavoro, e Robert aggiunge quindi che l'ex presidente vuole vendicarsi e non si fermerà di fronte a nulla pur di riuscirci.

L'attore è da tempo uno dei più grandi critici di Trump e non ha mai esitato a condividere le sue idee politiche.

I cittadini americani potranno invece assistere al primo dibattito tra Biden e il suo avversario il 27 giugno sugli schermi della CNN.

Ecco lo spot con la voce di Robert De Niro: