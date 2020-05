Robert De Niro: "Vorrei interpretare Andrew Cuomo in un film sulla pandemia, Donald Trump è un idiota"

Robert De Niro ha rivelato che sarebbe felice di interpretare Andrew Cuomo, il governatore di New York, nel caso in cui venisse realizzato un film dedicato alla pandemia.

L'attore ha rivelato la sua preferenza durante un'apparizione al The Late Show with Stephen Colbert, dimostrando il suo apprezzamento per il politico.

Rispondendo a una domanda del conduttore, Robert De Niro ha spiegato: "Immagino che potrei interpretare Cuomo. Sta facendo quello che dovrebbe fare un Presidente". L'attore non ha inoltre esitato a definire Donald Trump come un idiota e dichiarare che il governatore in futuro potrebbe sicuramente puntare alla Casa Bianca, avendo dimostrato di essere responsabile e un leader.

De Niro ha spiegato: "Saremmo riusciti a sopravvivere a questa pandemia molto meglio se l'idiota avesse fatto la cosa giusta, avesse ascoltato e preso in considerazione tutti gli avvertimenti. Ci sono stati così tanti avvertimenti e stiamo tutti pagandone le conseguenze ora. Sarebbe stato negativo sotto molti aspetti, ma mai così tanto".

Robert non ha esitato a criticare nemmeno l'amministrazione di Trump: "Non ho più parole: è folle e ciò che mi spaventa più di tutto è che i Repubblicani e chi è intorno a lui non stanno facendo nulla. Sono intorno a questa persona folle e non reagiscono. Non si oppongono. Nessuno ha le palle di andare contro a questo tizio. Hanno tutti una piattaforma e semplicemente non stanno facendo nulla. Vale la pena sacrificare la propria anima per fare questo patto con il diavolo e lavorare con questo tizio?".