Robert De Niro sul conflitto in Ucraina: "Dobbiamo fare qualcosa per fermare quest'aggressione"

Robert De Niro, durante la sua conversazione con gli studenti della Cambridge Union, ha parlato della sua carriera di attore, ma quando gli è stato chiesto il suo punto di vista sull'Ucraina, ha detto: "Devi alzarti in piedi e dire 'non puoi farlo, è sbagliato'.

De Niro si è rivolto a un pubblico gremito, una società universitaria fondata più di 200 anni fa, e ha dichiarato: "Dobbiamo fare qualcosa... per fermare questo tipo di aggressione. Ci sono cose che stanno succedendo nel mondo, che se hai una voce e vedi cosa sta succedendo, hai il diritto di dire qualcosa al riguardo. Devi farlo, per forza. Devi".

"Vedi cosa sta succedendo in Ucraina ora, devi alzarti in piedi e dire 'non puoi farlo, è sbagliato'. È così semplice. Non si tratta nemmeno di democrazia, si tratta di giusto e sbagliato, questa è la verità", Ha continuato l'attore, prima di parlare delle sanzioni imposte alla Russia. "Le sanzioni... non so come funzioni davvero, beh, in un certo senso lo so, ma non so quanto sono importanti."

"La mia paura è che questa cosa andrà avanti all'infinito, e la gente si annoierà, guardandola in tv e all'improvviso avremo un paese come l'Ucraina che in cui la popolazione soffre in silenzio. Potrebbe essere necessaria una posizione più forte. Una democrazia è la strada che dobbiamo percorrere per mantenere questo mondo sano e equilibrato", ha concluso Robert De Niro.