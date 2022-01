Robbie Williams: fantasmi nella sua villa Inghilterra, e lui la svende

Robbie Williams ha svenduto la sua lussuosa villa immersa nella campagna inglese per 1,35 milioni di sterline in meno rispetto a quanto l'aveva pagata: stando a quanto rivelato dal cantante stesso la villa sarebbe "infestata dai fantasmi."

Williams, secondo alcune testate britanniche, aveva acquistato la proprietà nel 2008, pagandola 8,1 milioni di sterline: la tenuta è caratterizzata da una splendida villa del Settecento nel Wiltshire, contea del sud-ovest dell'Inghilterra, chiamata Compton Bassett House.

Il cantante di Angels, 47 anni, e la moglie Ayda Field, 42, hanno cresciuto i loro figli all'interno della proprietà che comprende anche un campo da tennis e da football, una piscina, una spa e una palestra. Lo scorso settembre i due hanno deciso di metterla in vendita per 6,75 milioni.

Robbie Williams ultimamente non si sentiva più a proprio agio nella sua villa: "C'è una stanza che mi insospettisce in modo particolare, mi dà i brividi. Ci dormiva Teddy, nostra figlia, ma ora non ci dorme più." La figlia della star avrebbe confessato di essere spaventata dalla stanza e il padre, a questo proposito, ha dichiarato: "Se c'è molto dolore, un lutto o una tragedia, penso che possa essere assorbita dai muri lasciando un'essenza che rimane per un lunghissimo periodo".