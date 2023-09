Robbie Williams: Netflix pubblica il trailer della docuserie in quattro parti

Netflix ha diffuso in streaming il teaser trailer di Robbie Williams, docuserie in quattro parti dedicata alla stella della musica britannica, ex-componente dei Take That e in seguito solista britannico di maggior successo di sempre.

La serie è diretta da Joe Pearlman, già regista del documentario Netflix Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now, ed è stata concepita per ripercorrere i 30 anni di carriera di Robbie Williams, dalle sue lotte contro la dipendenza, all'abbandono dei Take That, fino alla reunion della band.

Il trailer presenta una serie di clip tratte dalla carriera del cantautore e in una voce fuori campo si sente Robbie dire: "La cosa che mi avrebbe distrutto mi ha anche portato al successo. Spingere quando c'è scritto 'tirare'. Tutte queste cose mi hanno dato la carriera, ma c'è anche un lato negativo. Dipende solo da quale lupo si alimenta".

Tra i produttori della serie c'è anche Asif Kapadia, regista di Senna e Amy - The Girl Behind the Name, per quest'ultimo vincitore dell'Oscar al miglior documentario.

Robbie Williams: "Una volta hanno ingaggiato un sicario per uccidermi"

Al momento non c'è ancora una data d'uscita per la docuserie, in quanto il trailer riporta un generico "prossimamente".