Robbie Coltrane: svelata la causa di morte dell'interprete di Hagrid in Harry Potter

All'inizio di questo mese, Robbie Coltrane, l'attore scozzese principalmente conosciuto per il ruolo di Hagrid nel franchise di Harry Potter, è morto all'età di 72 anni e ora la sua causa di morte è stata rivelata: secondo un rapporto di TMZ, la star è morta in seguito ad un'insufficienza multiorgano attribuita a diversi problemi di salute.

Il rapporto cita il certificato di morte di Coltrane, attraverso il quale si è scoperto che l'attore stava combattendo da anni con una serie di problemi cardiaci e più recentemente con una sepsi, ovvero un'infezione delle vie respiratorie inferiori, dopo aver ricevuto una diagnosi di diabete di tipo 2. Dal lontano 1999, l'attore utilizzava una sedia a rotelle a causa dell'artrosi e del dolore.

Dopo la sua scomparsa milioni di fan di Harry Potter hanno reso omaggio all'interprete dell'iconico guardiacaccia di Hogwarts; Daniel Radcliffe ha ricordato l'attore di Hagrid con un commovente omaggio: "Era una delle persone più divertenti che io abbia mai conosciuto e quando eravamo ragazzini ci faceva costantemente ridere sul set. Ho in particolare dei cari ricordi di lui che ci teneva su il morale mentre giravamo Il Prigioniero di Azkaban e ci riparavamo tutti dalla pioggia torrenziale per ore nella capanna di Hagrid, dove ci raccontava storie e faceva battute per mantenere alto il nostro morale. Mi sento incredibilmente fortunato che ho potuto incontrarlo e lavorare con lui, e sono davvero triste che sia morto. Era un attore incredibile e un uomo adorabile".

A proposito della morte di Robbie Coltrane, J.K. Rowling ha dichiarato: "Non conoscerò mai più nessuno come Robbie. Era un talento incredibile, un personaggio unico, e sono stata molto fortunata a conoscerlo, a lavorare con lui e a ridere a crepapelle con lui. Mando il mio amore e le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia, soprattutto ai suoi figli".