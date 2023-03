Harry Potter, Tom Felton ricorda Robbie Coltrane: "Senza Hagrid, Hogwarts non esisterebbe"

A ottobre dello scorso anno Robbie Coltrane si è spento a soli 72 anni per via di un'insufficienza multiorgano attribuita a diversi problemi di salute, lasciando un vuoto indelebile nel mondo dello spettacolo. L'attore è divenuto celebre per il ruolo di Hagrid nel franchise di Harry Potter e per molti Hogwarts non sarà più la stessa senza di lui.

Dello stesso avviso è Tom Felton, interprete di Draco Malfoy, che ha voluto ricordare Robbie Coltrane in quello che sarebbe stato il suo settantreesimo compleanno in un articolo su E! News.

"Agli inizi della saga di Harry Potter il cast era formato da due gruppi ben distinti, bambini e adulti. Emma aveva anni quando iniziammo le riprese, Daniel 11 e io 13. Maggie Smith e Richard Harris avevano tra i sessanta e i settant'anni. Tutto questo a meno che non ti chiamavi Robbie Coltrane. Con il suo animo gentile, riusciva a mantenere un piede in entrambe le scarpe, diventando adulto e bambino allo stesso tempo. La sua conoscenza del mondo, dall'ingegneria alla geografia, dalla storia ai viaggi, era sbalorditiva. Si capiva che gli attori più anziani apprezzavano e rispettavano la sua esperienza".

Hogwarts Legacy: i 5 elementi che ci ricordano la saga cinematografica di Harry Potter

Tom Felton ha poi aggiunto: "Robbie non si è mai preso troppo sul serio, perchè se l'avesse fatto, se si fosse dimenticato cosa significhi essere gentili, non ci sarebbe stato Hagrid. Senza Hagrid, non c'è Hogwarts. E nessuno poteva, voleva o potrà mai interpretare quel gigante gentile la metà del mio caro amico scomparso Robbie Coltrane".

A proposito della morte di Robbie Coltrane, J.K. Rowling aveva dichiarato: "Non conoscerò mai più nessuno come Robbie. Era un talento incredibile, un personaggio unico, e sono stata molto fortunata a conoscerlo, a lavorare con lui e a ridere a crepapelle con lui. Mando il mio amore e le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia, soprattutto ai suoi figli".