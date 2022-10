Robbie Coltrane: le star di Harry Potter, da Emma Watson a Tom Felton, ricordano l'interprete di Hagrid

Il cast di Harry Potter ha reagito alla morte di Robbie Coltrane, condividendo molti messaggi di affetto, aneeddoti e ricordi. L'attore ha perso la vita nella giornata di venerdì 14 ottobre 2022 all'età di 72 anni.

Daniel Radcliffe e J.K. Rowling avevano condiviso due messaggi in cui hanno ricordato il grande senso dell'umorismo e il calore che lo contraddistinguevano, caratteristiche che sono state apprezzate anche dagli altri interpreti della saga.

Robbie Coltrane ha lasciato un segno indelebile sugli interpreti della saga di Harry Potter e sui social media sono tanti i ricordi dell'interprete di Hagrid nei film tratti dai romanzi di J.K. Rowling.

Emma Watson, interprete di Hermione, nelle sue stories su Instagram ha spiegato: "Robbie era come lo zio più divertente che non ho mai avuto, ma soprattutto era qualcuno a cui importava proofndamente, ed è stato comprensivo nei miei confronti come ragazzina e come adulta. Il suo talento era così immenso al punto che aveva un senso il fatto che interpretasse un gigante, poteva riempire ogni spazio con la sua luminosità. Robbie, se riuscirò mai a essere così gentile come lo eri tu su un set cinematografico ti prometto che lo farò in tuo nome e in tuo ricordo. Sappi quanto ti adoro e ti ammiro. Mi mancheranno realmente la tua dolcezza, i tuoi soprannomi, il tuo calore, le tue risate e i tuoi abbracci. Ci hai reso una famiglia. Devi sapere che tu lo eri per noi. Non c'era un Hagrid migliore. Hai reso una gioia essere Hermione.".

James Phelps ha scritto su Twitter: "Mi mancheranno le chiacchierate su tutti i possibili argomenti. E non dimenricherò mai che nel settembre 2000, Robbie Coltrane è venuto da me, un quattordicenne davvero nervoso al mio primo giorno su un set cinematografico, e ha detto 'Divertiti, sarai grandioso'. Grazie per quello".

Il fratello gemello Oliver Phelpsha invece scritto: "Novembre 2001, a Leicester Square, a Londra. 'Immergetevi totalmente nell'esperienza ragazzi, è come avere una Rolls-Royce come prima macchina!'. Robbie Coltrane quando era accanto a me sul red carpet per la mia prima première di Harry Potter. Nel corso degli anni abbiamo avuto alcune grandiose chiacchierate sulla storia e sui viaggi. Riposa in pace Robbie".

Matthew Lewis, interprete di Neville, ha scritto: "Robbie. Bobser. Mi chiamava Space Boy. Condividevamo l'amore per l'ultima frontiera. Non gliene importava nulla e mi ha sempre fatto sorridere. Un gigante, in più di un modo. Abbiamo avuto dei momenti memorabili".

Bonnie Wright ha scritto su Instagram: "Ho il cuore spezzato per la morte di Robbie Coltrane. Hagrid era il mio personaggio preferito! Robbie ha interpretato il calore, il senso di casa e l'amore incondizionato per i suoi studenti e per le magiche creature di Hagrid in modo così brillante. Robbie ha sempre trattato me e i miei colleghi del cast quando eravamo dei ragazini come dei professionisti come lui su un set cinematografico. Un tipo di atteggiamento che ha diffuso confidenza e un senso di solidarietà. Grazie per tutte le risate. Mi mancherai Robbie."

David Thewlis ha scritto: "Le risate più ricche, potenti e sbarazzine sul set erano tutte colpa del grande Robbie. Sarai amato per sempre e ci mancherai profondamente".

Tom Felton ha svelato: "Uno dei miei ricordi più cari di Harry Potter è legato a una ripresa di notte del primo film nella foresta proibita. Avevo 12 anni. Robbie si preoccupava e teneva d'occhio tutti intorno a lui. Senza sforzi. E li faceva ridere. Con disinvoltura. Era un grande gigante amichevole sullo schermo, ma lo era ancora di più nella vita reale. Ti voglio bene amico. Grazie per tutto".