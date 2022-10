Robbie Coltrane: Daniel Radcliffe e J.K. Rowling ricordano l'interprete di Hagrid e il suo umorismo

La morte di Robbie Coltrane ha suscitato molta commozione tra le star di Hollywood e tra i primi a condividere un ricordo affettuoso dell'interprete di Hagrid ci sono Daniel Radcliffe e J.K. Rowling.

L'attore era ancora un ragazzino quando ha recitato nel primo film della saga di Harry Potter in cui ha molte scene con Robbie.

Robbie Coltrane in una scena di Harry Potter e la camera dei segreti

Daniel Radcliffe, in un comunicato rilasciato a Deadline, ha dichiarato: "Robbie Coltrane era una delle persone più divertenti che io abbia mai conosciuto e quando eravamo ragazzini ci faceva costantemente ridere sul set. Ho in particolare dei cari ricordi di lui che ci teneva su il morale mentre giravamo Il Prigioniero di Azkaban e ci riparavamo tutti dalla pioggia torrenziale per ore nella capanna di Hagrid, dove ci raccontava storie e faceva battute per mantenere alto il nostro morale. Mi sento incredibilmente fortunato che ho potuto incontrarlo e lavorare con lui, e sono davvero triste che sia morto. Era un attore incredibile e un uomo adorabile".

La scrittrice J.K. Rowling ha invece scritto: "Non conoscerò più qualcuno anche solo vagamente simile a Robbie. Era un talento incredibile, era davvero esemplare, e sono stata incredibilmente fortunata nel conoscerlo, lavorare con lui e ridere fino alle lacrime insieme a lui. Mando il mio amore e le mie più profonde condoglianze alla sua famiglia, in particolare ai suoi figli".