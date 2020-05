Robbie Amell: "Vorrei un ruolo nei prossimi progetti della DC"

Robbie Amell, star del film Code8 e della serie Upload, ha svelato che tra i suoi sogni c'è quello di recitare in un lungometraggio tratto dai fumetti pubblicati da DC Comics.

L'attore ha già fatto parte dell'Arrowverse con il ruolo di Ronald Raymond/Firestar e sarebbe felice di ritornare nel mondo ispirato alle storie raccontate tra le pagine.

Parlando di potenziali ruoli e progetti futuri, Robbie Amell ha ricordato: "Voglio dire... Realizzeranno uno show su Lanterna Verde per HBO Max e sembra davvero fantastico. Sembra che compieranno un reboot dei film del DC Universe perché si dice che Henry Cavill non ritornerà e chi può sapere cosa accadrà con Flash".

L'attore ha proseguito spiegando: "Si tratta di una di quelle situazioni in cui molte cose sono in sospeso e, in particolare con questa pandemia, non si sa quando si ritornerà a girare. Quindi, non so, sto semplicemente tenendo le orecchie e gli occhi aperti per qualcosa".

La presenza di Firestorm sugli schermi è stata piuttosto limitata e questo potrebbe aiutarlo ad avere una seconda chance nell'universo della DC. Nell'attesa di eventuali opportunità, Robbie Amell ritornerà sugli schermi con la seconda stagione di Upload e con la serie tv ispirata a Code8, il film, distribuito in Italia grazie a Netflix, di cui è star accanto al cugino Robbie Amell.