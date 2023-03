Simulant: Robbie Amell nel trailer del film sci-fi

Il 2 giugno arriverà nelle sale americane e sul circuito di video on demand il thriller sci-fi Simulant, con Robbie Amell, ecco il trailer.

Nel video si assiste a quello che accade in un mondo in cui esistono degli umanoidi che vivono in mezzo agli esseri umani, situazione che porta a una situazione complicata quando si ha a che fare con sentimenti profondi come il lutto e l'amore.

Il film Simulant è diretto da April Mullen, mentre la sceneggiatura è firmata da Ryan Christopher Churchill.

La storia è ambientata in un mondo in cui androidi (SIMS) ed esseri umani co-esistono. Faye (Jordana Brewster) ha già perso il marito e non riesce ora a separarsi da Evan (Robbie Amell), la controparte dell'uomo in versione androide. Invece che disattivare Evan, Gaye decide di farlo vivere illegalmente da solo. Quando incontra Casey (Simu Liu), un brillante programmatore, Evan chiede il suo aiuto per diventare più umano e riconquistare Faye. Quello che non sa è che l'esperto è ricercato dall'Artifical Intelligence Compliance Enforcement e c'è un determinato agente (Sam Worthington) a dargli la caccia. Evan dovrà conquistare il cuore di Faye prima di essere scoperti e perdere ogni cosa.

Nel cast ci sono anche Alicia Sanz (Now and Then), Mayko Nguyen (Killjoys), Emmanuel Kabongo (Outer Banks), Keethan Krish (Wedding Season).