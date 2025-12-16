Rob Reiner, il figlio Nick aveva già devastato la casa dei genitori e rubato soldi per una sex worker

Il figlio trentaduenne di Rob e Michele Reiner è attualmente detenuto con l'accusa di omicidio in relazione all'uccisione dei suoi genitori avvenuta domenica

Nelle ultime ore stanno emergendo sempre più resoconti sul passato di Nick, figlio di Rob Reiner e Michele Reiner, attualmente detenuto con l'accusa di omicidio dei propri genitori.

Il figlio della coppia, oggi 32enne, era sempre stato aperto riguardo alla sua lotta contro l'abuso di sostanze stupefacenti durante la sua vita. Era spesso ospite del podcast Dopey, in cui il conduttore Dave Manheim invita i suoi ospiti a parlare degli alti e bassi della dipendenza e della riabilitazione.

Dopo che la notizia del suo fermo era emersa da subito, dopo la conferma della morte di Reiner e della moglie, la notizia dell'arresto di Nick Reiner è stata confermata in serata dal New York Times.

Michele Singer Reiner, Rob Reiner e Nick Reiner abbracciati insieme

Nick Reiner: "Ho distrutto tutto, ho preso a pugni la TV"

In un episodio del 2018, Nick aveva descritto un particolare sfogo che aveva avuto in reazione alla richiesta dei suoi genitori di lasciare la dependance in cui gli avevano permesso di vivere.

"Non è una gran storia", aveva subito ammesso Nick, aggiungendo che non ricordava più "i dettagli", ma in risposta a diverse domande di Manheim, Nick ha proseguito nel suo racconto dell'episodio.

"Ho fatto 10 round con la mia dependance... Mi sono completamente sballato con degli stimolanti - credo fosse coca e qualcos'altro - e sono rimasto sveglio per giorni e giorni. Ho iniziato a prendere a pugni diverse cose... Credo di aver iniziato con la TV e poi sono passato alla lampada, ho distrutto tutto... Ho letteralmente preso a pugni la TV".

I 200 dollari rubati per pagare una sex worker

In un episodio risalente al 2017, Reiner ha ricordato di aver rubato 200 dollari ai suoi genitori per pagare una sex worker: "Avevo circa 15 anni, sono andato su Craigslist e ho iniziato a guardare i diversi profili".

"Avevo circa 14 anni e la sua tariffa era di circa 200 dollari... Ho rubato il denaro ai miei genitori", ha spiegato Nick, "intrufolandomi dove sapevo che c'erano i soldi, come la Pantera Rosa". Nick alla fine ha incontrato la donna di Craigslist e "ha cercato di baciarla", rendendosi conto che "lei non voleva". Alla fine i due "andarono a fare una passeggiata" e, dopo un breve incontro intimo, "lei se ne andò. Allora pensai: 'È stato fantastico. Mi sentivo un po' di merda. Ma pensai: 'È stato fantastico'".