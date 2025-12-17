Rob Reiner, la figlia Romy ha trovato il corpo del padre ma non sapeva della morte della madre

È stata la più piccola dei figli del regista e della fotografa a trovare il padre senza vita senza sapere che anche la madre era stata uccisa.

Romy Reiner non sapeva che la madre, Michele Singer, fosse morta all'interno dell'abitazione proprio come suo padre. I due coniugi sono stati uccisi nella loro abitazione in California e per l'omicidio è stato arrestato il figlio Nick Reiner.

Un nuovo reportage ha fatto chiarezza sulla dinamica che ha portato alla scoperta dei corpi di Rob Reiner e della moglie Michele Singer. A trovare il padre è stata proprio Romy Reiner che non sapeva della morte della madre.

La dinamica della scoperta dell'omicidio di Rob e Michele Reiner

Romy Reiner, 27 anni, è la figlia più piccola della coppia, e domenica pomeriggio si è recata a casa dei genitori a Brentwood dopo essere stata contattata da una massaggiatrice che non riusciva ad accedere alla proprietà.

Dopo essere entrata in casa e aver scoperto il corpo del padre, Romy Reiner sarebbe fuggita dall'abitazione senza sapere che anche la madre Michele si trovava senza vita all'interno della casa. Ad avvisarla sarebbe stato un paramedico giunto sul posto. Nelle ore successive, il fratello di Romy, Nick Reiner è stato fermato nei pressi del campus della University of Southern California.

L'accusa di omicidio a Nick Reiner

Romy è la più giovane dei tre figli di Rob e Michele Reiner, dopo Jake, 34 anni, e Nick, 32 anni. Poco dopo le 21.00 di domenica, Nick Reiner è stato fermato ed ora è incriminato per due capi d'imputazione di omicidio di primo grado con l'aggravante dell'uso del coltello.

In caso di condanna, Nick Reiner rischia l'ergastolo o la pena di morte. Un decennio fa, Nick e Rob Reiner lavorarono al lungometraggio Being Charlie, che ripercorreva la storia con le dipendenze di Nick. Il figlio di Reiner si occupò della scrittura della sceneggiatura mentre il padre diresse il lungometraggio interpretato da Nick Robinson e Cary Elwes, storico e fidadto collaboratore di Reiner, che recitò anche in La storia fantastica al fianco di Robin Wright.