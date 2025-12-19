Rob Reiner, la confessione choc prima della morte: "Sono terrorizzato da mio figlio Nick"

Rob Reiner era pietrificato dalla paura che suo figlio Nick potesse fargli del male. Sarebbero queste alcune delle ultime parole del regista confessate la sera prima dell'omicidio del quale è rimasto vittima insieme alla moglie Michele Singer.

Reiner avrebbe espresso la sua preoccupazione al party natalizio organizzato da Conan O'Brien al quale era presente anche il figlio Nick Reiner, il quale avrebbe messo a disagio diversi invitati alla festa con comportamenti strani.

La paura di Rob Reiner

Una delle star presenti sabato sera al party ha svelato, durante la cerimonia di commemorazione delle due vittime, le presunte ultime parole di Reiner alla festa: "Sono pietrificato da [Nick]. Non riesco a credere che sto per dirlo, ma ho paura di mio figlio. Penso che mio figlio possa farmi del male" avrebbe ricordato la star, rimasta anonima, in merito a ciò che Rob Reiner avrebbe detto nel corso della serata la sera prima di morire.

Rob Reiner sul set di Mai così vicini

Dopo il ritrovamento di Rob Reiner e Michele Singer senza vita nella loro casa, il figlio Nick Reiner è stato fermato qualche ora dopo mentre si aggirava qualche momento intorno al campus della University of South California.

Le ore precedenti alla morte di Rob Reiner e Michele Singer

La sera del party da Conan O'Brien, la coppia avrebbe avuto un alterco verbale con il figlio che avrebbe dato in escandescenze e avrebbe avuto un violento scatto d'ira: "Avevano avuto una discussione alla festa di Natale di Conan, e Rob stava dicendo alle persone che avevano paura per Nick e che temevano che il suo stato mentale stesse peggiorando" ha svelato un amico di famiglia.

Alla festa, Nick Reiner aveva un atteggiamento che trasmetteva timore agli invitati: "Nick stava spaventando tutti, si comportava in modo folle, continuava a chiedere alle persone se fossero famose". All'evento funebre hanno partecipato parecchi amici della coppia: Billy Crystal con la moglie Janice, e i comici Larry David, Bill Hader e Conan O'Brien.

I corpi di Rob Reiner e Michele Singer sono stati trovati accoltellati a morte nella loro casa di Brentwood, California. Il medico legale ha confermato che il decesso è avvenuto per ferite multiple da armi da taglio.