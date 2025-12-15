Rob Reiner, il commosso ricordo di Kathy Bates: "Ha cambiato il corso della mia vita"

Kathy Bates raggiunse la notorietà sul grande schermo nel 1990 grazie al film Misery non deve morire, diretto proprio da Rob Reiner da un romanzo di Stephen King, nel ruolo della fanatica Annie Wilkes, interpretazione che le valse l'Oscar.

Rob Reiner e la moglie Michele Singer sono stati trovati senza vita nella loro abitazione di Los Angeles e nelle ultime ore il figlio Nick Reiner è stato fermato dalla polizia con l'accusa di omicidio.

Il ricordo di Kathy Bates

"Sono sconvolta nell'apprendere questa terribile notizia, assolutamente devastata" ha dichiarato Kathy Bates in un comunicato pubblicato poche ore dopo la morte del regista "Rob Reiner ha cambiato il corso della mia vita".

Rob Reiner sul set di Mai così vicini

"Volevo bene a Rob" ha proseguito Bates "Era brillante e gentile, un uomo che ha realizzato film di ogni genere per mettersi alla prova come artista. Ha anche combattuto con coraggio per le sue convinzioni politiche. Ha cambiato il corso della mia vita. Michele era una fotografa di grande talento. Ha scattato le mie splendide foto per la campagna di Misery. Il mio cuore è spezzato per entrambi. I miei pensieri sono con la loro famiglia".

Il messaggio di Whoopi Goldberg per Rob Reiner

"Rob è diventato una star nell'iconica sitcom Arcibaldo" ha dichiarato Whoopi Goldberg ricordando Rob Reiner "e poi ha diretto film amatissimi come This Is Spinal Tap, La storia fantastica, Codice d'onore, Harry, ti presento Sally, e io sono stata abbastanza fortunata da essere diretta da lui in L'agguato. Era anche un attivista schietto ed era davvero una gran persona, un uomo straordinario".

Sono tante le star di Hollywood che nelle ultime ore hanno pubblicato un pensiero in ricordo di Rob Reiner e della fotografa e moglie Michele Singer, uccisi nella loro abitazione di Los Angeles nella giornata di domenica. La coppia è stata trovata senza vita in casa da una delle figlie del regista, Romy Reiner, poco dopo.