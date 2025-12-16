Rob Reiner: la camera d'hotel del figlio Nick era 'piena di sangue'

Nuovi dettagli emergono sull'omicidio di Rob Reiner e della moglie Michele avvenuto domenica 14 dicembre. Secondo quanto riferito da TMZ, la camera d'hotel in cui si sarebbe rifugiato il figlio Nick dopo il duplice delitto era "piena di sangue".

Nick Reiner, attualmente in arresto in seguito alle indagini del Dipartimento di polizia di Los Angeles, avrebbe effettuato il check-in in un hotel di Santa Monica all'alba di domenica mattina. L'uomo avrebbe preso una stanza presso il Pierside Santa Monica intorno alle 4 del mattino, usando la sua carta di credito.

Solo poche ore prima numerosi testimoni avevano assistito alla sua lite furibonda col padre avvenuta durante il party di Natale di Conan O'Brien. Secondo quanto riferito, Nick "si comportava in modo molto strano alla festa. Non interagiva con gli ospiti e il suo abbigliamento era fuori luogo. Era un evento piuttosto elegante, ma il figlio di Reiner si aggirava con una felpa e sembrava fatto di qualcosa".

Nella camera dell'hotel in cui l'uomo si è rifugiato dopo il delitto è stata rinvenuta una notevole quantità di sangue sia nel letto che nella doccia, come ha riferito lo staff dell'hotel a TMZ. Reiner non avrebbe mai effettuato il check-out.

Il regista Rob Reiner con la moglie Michele e il figlio Nick qualche anno fa

Cosa fatto il figlio di Rob Reiner dopo il delitto?

Testimoni oculari che hanno visto Nick Reiner registrarsi dicono che sembrava "sotto shock", ma non c'erano segni visibili di uno scontro violento: a quanto pare non c'erano assolutamente macchie di sangue o tagli sul suo corpo.

La prenotazione della stanza era stata effettuata solo per un giorno, ma Reiner non ha mai formalmente effettuato il check-out.

Quando il personale è entrato nella sua stanza più tardi, domenica mattina, ha trovato la doccia "piena di sangue" e sangue sul letto. La finestra della stanza era coperta dalle lenzuola.

Lunedì, gli investigatori della sezione rapine e omicidi del Dipartimento di Polizia di Los Angeles si sono recati all'hotel per raccogliere prove e interrogare i dipendenti. Reiner è stato infine rintracciato e arrestato a circa 32 chilometri di distanza, a Exposition Park, vicino al centro di Los Angeles.

L'arresto arriva dopo il brutale omicidio di Rob reiner e della moglie Michele avvenuto nella loro casa di Brentwood, Los Angeles. I loro corpi sono stati scoperti dalla figlia Romy Reiner domenica pomeriggio. I corpi presentavano lacerazioni "compatibili con quelle causate da un coltello" e avevano la gola tagliata.

Nick Reiner è stato fermato alle 21:15 di domenica sera, l'arresto è stato convalidato nelle prime ore del mattino di lunedì 15 dicembre.