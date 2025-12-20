Rob Reiner, Albert Brooks sotto shock: "Era il mio più vecchio e caro amico"

L'attore ha ricordato il suo caro amico, scomparso in circostanze violente domenica scorsa, con il quale ha trascorso parecchio tempo sia nel lavoro che nella vita privata.

Albert Brooks e Rob Reiner ad un evento insieme
NOTIZIA di 20/12/2025

Albert Brooks è ancora sotto shock per la perdita del suo più caro amico, Rob Reiner, ucciso insieme alla moglie Michele Singer domenica scorsa nella sua abitazione a Brentwood, in California. L'attore e sceneggiatore ne ha parlato in una recente intervista.

Brooks sta ancora cercando di elaborare la morte di Reiner e ha condiviso con la stampa un ricordo del suo amico, uon dei più importanti registi della storia del cinema, firma di successi come Stand by Me - Ricordo di un'estate e Harry, ti presento Sally.

Albert Brooks ricorda Rob Reiner

"Rob era il mio amico più caro. È così semplice" ha dichiarato Brooks nel prossimo speciale CBS News: Rob Reiner - Scenes from a Life, che andrà in onda sul canale americano nella serata di domenica e nel quale verrà ripercorsa tutta la vicenda legata alla scomparsa di Rob Reiner e Michele Singer.

Albert Brooks in una scena di Questi sono i 40
Albert Brooks in una scena di Questi sono i 40

_ "È la persona che conosco da più tempo. L'ho incontrato quando avevo 14 anni. Sono ancora nella fase dell'incredulità. So che è successo ma sto guidando e all'improvviso... [me ne rendo conto]. In realtà, due giorni fa ho chiamato il suo numero"_.

L'elogio di Rob Reiner a Albert Brooks

In diverse interviste del passato, i due cineasti si sono elogiati a vicenda, ricordando la forte stima e l'amicizia che li ha legati per decenni. Anche Rob Reiner aveva manifestato il suo affetto per Brooks pubblicamente: "Ti ho sempre ammirato perché, nella mia mente, nessuno potrebbe fare quello che fai tu" disse Rob a Brooks nel 2023.

Caso Rob Reiner, il figlio Nick rischia la pena di morte Caso Rob Reiner, il figlio Nick rischia la pena di morte

In un'altra intervista, Rob Reiner parlò in questi termini di Albert Brooks, in merito alla regia di un documentario dedicato all'amico: "Conoscevo tutte le cose che Albert aveva fatto, sapevo quanto fosse brillante. Volevo che lo sapessero anche loro".

Rob Reiner, 78 anni, e Michele Singer, 70 anni, sono stati trovati senza vita domenica pomeriggio nella loro casa a Brentwood, in California. Qualche ora dopo è stato fermato il figlio più giovane della coppia, Nick Reiner, 32 anni, e accusato di omicidio.