Rob e Michele Reiner: svelata la causa della morte, il figlio Nick in tribunale con la veste anti-suicidio

Il medico legale ha confermato la causa del decesso della celebre coppia, nel frattempo il figlio è comparso in tribunale con lo sguardo assente e la veste anti-suicidio.

Il medico legale della contea di Los Angeles ha confermato ufficialmente la causa del decesso di Rob Reiner e Michele Reiner. Il famoso regista e la moglie sono morti il ​​14 dicembre per "ferite multiple da taglio".

Il rapporto ufficiale è coerente con le informazioni diffuse al momento del ritrovamento della coppia, aggredita nella sua abitazione di Brentwood, Los Angeles. A ritrovare il cadavere di Reiner, autore di cult quali Harry, ti presento Sally, Misery non deve morire e Stand By Me è stata la figlia Romy, mentre il cadavere della moglie Michele è stato scoperto successivamente, all'arrivo dei soccorsi.

Comunicando che i corpi del regista e della moglie sono "pronti per essere rilasciati" in vista dei funerali, i documenti dell'investigatrice Jennifer Hertzog e di due vice medici legali indicano come causa della morte l'"omicidio".

Nick Reiner ritratto in uno schizzo in tribunale durante la sua prima apparizione per rispondere dell'omicidio del padre Rob Reiner e della madre Michele Reiner

Nick Reiner è comparso in tribunale

Nello stesso giorno in cui la causa ufficiale di morte è stata comunicata il figlio della coppia, Nick Reiner, fermato dalla polizia di Los Angeles nelle ore successive al delitto, è comparso per la prima volta in tribunale per rispondere delle accuse di duplice omicidio di primo grado.

Sguardo assente, con indosso la veste blu anti-suicidio, Nick Reiner ha guardato dritto davanti a sé per tutto il tempo senza tradire alcun segno di emozione durante la breve udienza, che lo ha visto in piedi, ammanettato e dietro una parete di vetro. Il trentaduenne non si è dichiarato colpevole e ha solo pronunciato "Sì, Vostro Onore" quando gli è stato chiesto se rinunciasse al rito abbreviato.

Reiner deve rispondere a due capi d'accusa per omicidio di primo grado per la morte violenta del padre 78 anni, e della madre Michele Singer Reiner, 68 anni. Il suo avvocato Alan Jackson e i pubblici ministeri hanno concordato di rinviare l'udienza preliminare al 7 gennaio.

Su richiesta della difesa, il giudice Theresa McGonigle ha vietato che a Reiner venissero scattate foto e girati video in tribunale. Dopo l'udienza durata appena cinque minuti, Jackson, noto per aver difeso una serie di clienti di alto profilo, ha esortato il pubblico a lasciare che il processo si svolga senza affrettare il giudizio.

"La cosa più importante è che questa è una tragedia devastante che ha colpito la famiglia Reiner", ha detto Jackson fuori dal tribunale. "I nostri cuori sono con tutta la famiglia Reiner.. Ci sono questioni molto, molto complesse e gravi associate a questo caso".

Se riconosciuto colpevole, Nick Reiner rischia la pena di morte perché i pubblici ministeri hanno messo sul piatto della bilancia una "circostanza speciale", un fattore aggravante legato all'accusa di aver ucciso più di una persona. Secondo le autorità, nelle prime ore di domenica mattina avrebbe tagliato la gola a entrambi i genitori per poi essere tratto in arresto a qualche decina di chilometri di distanza, ore dopo.