Rob Lowe star del film per famiglie Netflix Dog Gone

Rob Lowe sarà protagonista del film per famiglie Dog, Gone, prodotto da Netflix e ispirato a una storia vera.

Rob Lowe sarà protagonista del film per famiglie targato Netflix intitolato Dog Gone, basato su una storia vera. La sceneggiatura è firmata da Nick Santora.

Rob Lowe nell'episodio 'You get what you need' della serie tv Brothers & Sisters

Come anticipa Deadline, Dog Gone è basato sulla storia vera di un padre e un figlio che riallacciano la loro relazione durante un'escursione forzata sul sentiero degli Appalachi per ritrovare il loro amato cane. La produzione del film inizierà alla fine di questo mese in Georgia e sarà diretta da Stephen Herek. Anche Johnny Berchtold e Kimberly Williams-Paisley reciteranno nel film, con il candidato all'Emmy Award Nick Santora incaricato di scrivere la sceneggiatura.

Pur essendo ispirato a una storia vera, Dog Gone attingerà anche al libro Dog Gone: A Lost Pet's Extraordinary Journey and the Family Who Brought Him Home di Pauls Toutonghi. Nella sinossi si legge: "10 ottobre 1998. Fielding Marshall sta facendo un'escursione sull'Appalachian Trail. Il suo amato cane, un golden retriever di sei anni di nome Gonker, scappa nel bosco e svanisce. E Gonker ha il morbo di Addison. Se non viene trovato entro ventitré giorni, morirà".

Rob Lowe tornerà a lavorare con Netflix dopo aver recitato, di recente, nella commedia romantica Un safari per Natale.

A proposito della notte scorsa..., Rob Lowe: "Le scene di sesso con Demi Moore? Molto noiose"