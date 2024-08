Rob Lowe è convinto: "Ecco per la stampa qual è la nuova generazione del Brat Pack"

In una recente intervista rilasciata a Variety, Rob Lowe ha trovato un punto di contatto in particolare tra la generazione del Brat Pack, del quale ha fatto parte negli anni '80 insieme ad altre note star del cinema dell'epoca, ad un una nuova categoria di attori.

La star di St. Elmo's Fire e West Wing - Tutti gli uomini del Presidente, ha spiegato il motivo per il quale ha associato queste due categorie; negli anni '80, Lowe era uno dei giovani rampanti del cinema americano ma negli anni successivi la sua carriera ha subito qualche battuta d'arresto.

Nuovo Brat Pack

A domanda specifica sui Nepo Baby, gli attori di Hollywood figli d'arte, Rob Lowe ha fornito il proprio punto di vista:"È divertente. Penso che l'ultima volta che il New York Magazine ha coniato un termine nuovo, ampiamente accettato e di tendenza come 'nepo baby' è stato probabilmente quando hanno coniato il termine 'brat pack'. Quindi, in un certo senso, sono stato presente in entrambi. Capisco la curiosità e l'apprezzo ma non mi coinvolge con la stessa intensità".

Rob Lowe e John Oliver Lowe in una scena di Unstable

Tuttavia, Lowe ha spezzato una lancia in favore dei Nepo Baby che subiscono spesso critiche a suo dire ingiuste:"Nessuno ci pensa due volte quando il figlio entra nell'attività di famiglia come idraulico, imbianchino, architetto o dentista, o diventa un medico di seconda generazione. Non vedo davvero la novità ma la capisco. Ho felicemente aperto le porte a Johnny [con il quale è protagonista nella serie Unstable] in questo settore e a mio figlio Matthew, che è un avvocato. Questo è quello che fanno i papà, se possono. Ma l'altra faccia della medaglia è che loro devono fare il resto. Puoi farli entrare in squadra ma se non segnano punti verranno tagliati fuori".

Nel cosiddetto Brat Pack dell'epoca, Rob Lowe era uno dei membri principali insieme ad altre star come Demi Moore, Emilio Estevez e Judd Nelson. Dopo anni trascorsi un po' in sordina, Rob Lowe era tornato alla ribalta nel decennio dei 2000 con la serie Brothers & Sisters al fianco di star del calibro di Sally Field, Matthew Rhys, Emily VanCamp e Calista Flockhart.