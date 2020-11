Riviera 3: da stasera su Sky Atlantic la nuova stagione della serie con Julia Stiles

Riviera 3 arriva finalmente stasera su Sky Atlantic alle 21:15 (e in streaming su NOW TV). È passato un anno dal finale esplosivo della seconda stagione nel quale Georgina ha dato fuoco alla Collezione Clios ed è rinata come una fenice dalle fiamme. Nei nuovi 8 episodi la ritroviamo come esperta nella restituzione artistica internazionale, in collaborazione con il disinvolto, carismatico e mondano Gabriel Hirsch con il quale condivide la passione per la giustizia e uno spiccato gusto per l'avventura. Insieme setacciano il mondo alla ricerca di opere d'arte rubate agli ebrei nel corso della persecuzione nazista e più volte rivendute.

Riviera: Julia Stiles in una foto della seconda stagione

La terza stagione di Riviera inizia a Venezia, dove Gabriel (Rupert Graves) è sulle tracce di un Picasso rubato nel corso di una festa organizzata da un mercante d'arte corrotto. In breve tempo lui e Georgina (Julia Stiles) si trovano coinvolti una pericolosa e ben più grande avventura, che dalla laguna li porta ancora in Costa Azzurra - a Saint-Tropez - e poi in Argentina, alla ricerca della verità, tra mille pericoli e continui colpi di scena. In un mondo in cui il potere e l'eredità sono ossessioni mortali, questa stagione metterà a dura prova la lealtà e il coraggio della protagonista.

Tra i nuovi personaggi di questo imperdibile thriller i due fratelli Cesar Alsina Suarez (Franco Masini) e Dario Alsina Suarez (Eliseo Barrionuevo), il cui padre Victor Alsina Suarez (Gabriel Corrado), è un uomo politico senza scrupoli in corsa per farsi rieleggere a sindaco di Buenos Aires; con loro Alexandra Harewood (Synnove Macody Lund), multi milionaria glaciale antagonista di Georgina che sostiene con i suoi fiumi di denaro la campagna di Suarez in cambio del sostegno ai suoi affari e la sua lucida collaboratrice Ellen Swann (Clare-Hope Ashitey).

Riviera è una produzione originale Sky in associazione con Altice Studios. Prodotto da Archery Pictures, Primo Productions e Sky, i produttori esecutivi sono Kris Thykier, Paul McGuinness e Cameron Roach per Sky.

La distribuzione internazionale è affidata a Sky Vision.