Riviera 2: il trailer della seconda stagione della serie firmata Sky

Marica Lancellotti

Tornano i misteri della Costa Azzurra nel primo trailer di Riviera 2, la serie tv con Julia Stiles che arriverà prossimamente su Sky Atlantic, Sky On Demand e Now TV.

"Tutti noi abbiamo dei segreti" ma i personaggi di Riviera ne hanno molti di più, nascosti dallo sfarzo delle loro dimore, da abiti da sogno, dal lusso dei party a bordo degli yacht. Tornerà Georgina Clios, una Julia Stiles in splendida forma dopo la nascita del primo figlio, e torneranno tutti i suoi oppositori all'interno della famiglia dell'ex marito Constantine: la prima moglie Irina (Lena Olin) in primis, e i due figli Christos (Dimitri Leonidas) e Adriana (Roxanne Duran). Ecco il trailer di Riviera 2:

Georgina torna a casa, in Costa Azzurra, dopo la morte di Adam (Iwan Rheon) e scopre con gran sorpresa che nessuno avrebbe mai scommesso di rivederla ancora. "Mi hai mai vista scappare via da qualcosa?" ribadisce con forza, come a voler intimidire chi ancora oserà mettersi sul suo cammino. Decisa a tutto pur di riacquistare il prestigio che una Clios merita, Georgina intende lottare per mantenere il controllo sugli affari di famiglia e nel mondo dell'arte. Non basta, però, occultare le prove della sua colpevolezza: Georgina dovrà fare molta attenzione alla nuova famiglia che si è appena trasferita in Costa Azzurra. Gli Eltham sono degli aristocratici snob: c'è Lady Casandra (Juliet Stevenson), l'elegantissima figlia Daphne (Poppy Delevingne), il figlio Nico (Jack Fox), il marito Raafi (Alex Lanipekum), e tutti loro hanno oscuri segreti da difendere, a costo di dare filo da torcere alla vedova Clios.

Nella seconda stagione di Riviera, ancora senza una data ufficiale di debutto, vedremo anche Will Arnett nei panni dello zio Jeff di Georgina, grazie al quale scopriremo qualcosa in più sull'oscuro passato statunitense della donna, e Grégory Fitoussi nei panni di Noah, un affascinante sconosciuto che potrebbe far perdere la testa all'ex signora Clios.