Riverdale, K.J. Apa: i genitori positivi al Coronavirus dopo un viaggio a Los Angeles

I genitori di K.J. Apa, il giovane protagonista di Riverdale, sono risultati positivi al Covid-19. Tupa'i Keneti Apa e la moglie Tessa, di origine neozelandese, hanno contratto il virus a Los Angeles dove erano arrivati per assistere alla premiere di Cosa mi lasci di te,il nuovo film di K.J..

In un diario in cui descrive la sua esperienza il padre della giovane star ha scritto "ho pensato di morire dopo aver contratto il virus. Le persone devono prendere sul serio il Covid-19". Parlando con i giornalisti ha detto di aver avuto i primi sintomi a Los Angeles, dove aveva perso il senso dell'olfatto e del gusto, poi ha iniziato ad avere avere dolori muscolari e la febbre alta. Le cose sono peggiorate quando è rientrato in Nuova Zelanda "il 23 marzo non riuscivo a respirare nè da seduto nè in piedi e le cose sono peggiorate nel corso della settimana". Il padre di KJ Apa ha confermato che il suo stato di salute sta migliorando di giorno in giorno "Ora posso alzarmi dal letto e respirare bene per circa 30 minuti prima di dover coricarmi di nuovo, e riesco a sentire di nuovo l'odore e il sapore delle cose. Ogni giorno mi sento un po' più forte".

KJ Apa è conosciuto per il ruolo di Archie Andrews nella serie televisiva Riverdale, basata sui personaggi degli Archie Comics e ambientata nello stesso universo di Le terrificanti avventure di Sabrina. Nella serie il giovane protagonista era il figlio di Luke Perry, l'attore scomparso nel marzo dello scorso anno a causa di un grave ictus ischemico.