Wonder Twins: KJ Apa e Isabel May star del film tratto dai fumetti

Wonder Twins, il nuovo film tratto dai fumetti della DC per HBO Max, ha trovato i suoi protagonisti: Isabel May e KJ Apa.

Il lungometraggio destinato alla piattaforma di streaming era stato annunciato nel mese di febbraio e proporrà la prima versione live-action dei personaggi, già apparsi in alcuni progetti animati.

Adam Sztykiel, sceneggiatore di Black Adam, firmerà lo script e debutterà alla regia con il film Wonder Twins.

K.J. Apa, star di Riverdale, e Isabel May, recentemente nel cast di 1883, saranno gli interpreti di Zan e Jayna.

I due eroi sono apparsi nella serie The All-New Super Friends Hour come companion di iconici eroi come Superman, Batman e Wonder Woman. Successivamente hanno fatto la loro apparizione nel fumetto Super Friends, diventando una parte del DC Universe.

I gemelli sono famosi per la loro frase ricorrente "Wonder Twin power, activate!". Jayna si può trasformare in qualsiasi animale, mentre Zan in ogni stato dell'acqua.

Le riprese del film tratto dai fumetti della DC dovrebbero iniziare nei prossimi mesi.

Il progetto è uno dei titoli in fase di sviluppo prodotti dalla Warner, lista che comprende film come Blue Beetle, Zatanna, Batgirl e Static Shock.