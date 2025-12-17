KJ Apa è James Stewart nel trailer del film sulla vita della star de La vita è meravigliosa

KJ Apa ha interpretato l'icona del cinema americano Jimmy Stewart in un film in arrivo il 6 novembre 2026 nelle sale americane di cui è stato condiviso online il trailer.

Il lungometraggio è stato diretto e prodotto da Aaron Burns, mentre la sceneggiatura è firmata da Justin Strawhand.

Cosa racconterà il film con KJ Apa

Il trailer di Jimmy anticipa che il film si concentrerà sugli anni più importanti della vita privata di James Stewart, dalla vittoria dell'Oscar grazie a Scandalo a Filadelfia alla scelta di unirsi all'esercito e combattere durante la seconda Guerra mondiale.

La star del cinema interpretata da KJ Apa, conosciuto in tutto il mondo grazie a ruoli indimenticabili come quello avuto alcuni anni dopo in La vita è meravigliosa, è stato coinvolto in oltre venti missioni in Europa, diventando un colonnello e ritornando a casa dovendo fare i conti con le conseguenze fisiche ed emotive legate a quanto vissuto in guerra.

Ecco il video:

Nel cast di Jimmy, oltre a KJ Apa, ci sono anche Kara Killmer, Neal McDonough, Max Casella, Jason Alexander, Christopher McDonald, Sarah Drew, Rob Riggle, Julian Works, e Jen Lilley.

Nel film apparirà anche Karolyn Grimes, che aveva solo 5 anni quando ha interpretato Zuzu Bailey in La vita è meravigliosa pronunciando l'indimenticabile fase: 'Ogni volta che un campanello suona, un angelo riceve le sue ali".

Gli obiettivi del film

Il lungometraggio, secondo i produttori, ricorderà il fatto che James Stewart fosse un vero eroe americano che aveva capito il significato del sacrificio lottando per la nostra libertà.

La star ha recitato in oltre 80 film e il comunicato di presentazione del progetto ha ricordato che la sua storia ribadisce anche l'importanza dell'amore e dell'onore, esplorando inoltre tematiche come la fama e le esperienze vissute in guerra. I produttori hanno ribadito: "La sua è una storia che ci chiede di pensare al bene superiore e alla volontà di lottare per raggiungerlo".