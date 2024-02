In arrivo il biopic su James Stewart intitolato A Truly Wonderful Life

Il film, prodotto dalla Burns & Co. vedrà come produttrice esecutiva la figlia di Stewart, Kelly Stewart-Harcourt e racconterà la vita dell'icona di Hollywood.

È in arrivo A Truly Wonderful Life, il prossimo biopic sull'icona di Hollywood James Stewart. Il film, prodotto dalla Burns & Co. avrà come produttrice esecutiva la figlia di Stewart, Kelly Stewart-Harcourt e si concentrerà sulla vita e sulla carriera militare dell'attore, ex componente dell'Army Air Corps.

"La nostra famiglia è entusiasta che Aaron e il suo team ci abbiano contattato per portare la storia di papà sul grande schermo. Tutti lo hanno amato nel ruolo di George Bailey. Ora possono scoprire come quel film si sia intrecciato con altre parti importanti della sua vita", ha dichiarato Stewart-Harcourt.

"Sono onorato che Kelly e la sua famiglia ci abbiano affidato l'eredità del padre. Siamo entusiasti di accompagnare gli spettatori in un viaggio alla scoperta del vero Jimmy e di come le preghiere del padre e la collaborazione con Frank Capra lo abbiano guidato nei momenti più bui. Jimmy è riuscito a incarnare veramente i personaggi che ha interpretato: marito, padre e cittadino", ha dichiarato Aaron Burns a TheWrap, il regista e produttore della Burns & Co. che sta sviluppando il film insieme alla figlia di Stewart.

Burns ha recentemente diretto il film Birthright Outlaw, con Lucas Black, per Affirm Originals della Sony. Sam Juergens e Justin Strawhand saranno co-produttori insieme a Burns. Non è chiaro quanto il film si addentrerà nella carriera di Stewart, ma considerando che il titolo si basa sulla sua apparizione in La vita è meravigliosa di Frank Capra, quel film potrebbe essere molto importante nel progetto. Non è stato specificato chi dirigerà o chi interpreterà Stewart.

Stewart ha lavorato in oltre 100 film nel corso della sua carriera, molti dei quali sono diventati dei classici intramontabili, come La finestra sul cortile e La donna che visse due volte entrambi diretti da Alfred Hitchcock.