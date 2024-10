Tom Hanks ricorda la visita alla casa di James Stewart: "Nessun cimelio della sua carriera"

La star premio Oscar ha ricordato il momento in cui mise piede nella casa del divo di Hollywood.

Tom Hanks ricorda ogni momento della visita che fece ormai trentacinque anni fa alla casa di una leggenda di Hollywood. Nel 1989, Hanks visitò la casa di James Stewart, quando furono fotografati insieme per un numero speciale della rivista Life.

Intervistato sul red carpet della première mondiale di Here di Robert Zemeckis all'AFI Fest di Los Angeles, Tom Hanks ha ricordato di essersi trovato di fronte ad una casa 'davvero incantevole'. L'attore ricorda parecchi dettagli di quell'esperienza.

Solo il coniglio

"Non aveva assolutamente alcun cimelio della sua carriera. Nessuno. Zero. Non c'era nulla. Nessuna traccia di un film che avesse fatto" ha spiegato Hanks. Gli unici piccoli riferimenti alla sua carriera erano comunque meno di quanti se ne aspettasse l'attore.

Primo piano di James Stewart in La finestra sul cortile

"Aveva una piccola statuetta di Harvey il coniglio su uno scaffale" ha ricordato, riferendosi al film Harvey, nel quale Stewart fu protagonista nel 1950; era la storia di un uomo e del suo amico coniglio invisibile "Era tutto lì, in una casa enorme".

La casa di Stewart

Oltre alla statuetta, Tom Hanks ricorda un dipinto ad acquerello di Pie, il cavallo che Stewart montava in molti dei suoi film, regalatogli da Hank Fonda, suo co-protagonista nel film del 1970 Non stuzzicate i cowboys che dormono. L'animale purtroppo morì due settimane dopo.

"Ti dimenticheresti mai una storia del genere?" chiede Hanks, che ricorda come Stewart vivesse davanti all'abitazione di Lucille Ball "Come saranno state quelle feste?" si chiede. Il numero del 1989 di Life includeva coppie di attori di generazioni diverse, come William Hurt e Olivia de Havilland, Meryl Streep e Bette Davis, Michael Keaton e Mickey Rooney e proprio Tom Hanks e James Stewart.

Tom Hanks sarà protagonista del film Here di Robert Zemeckis, ricongiungendosi con il regista, lo sceneggiatore Eric Roth e la co-star Robin Wright, con i quali lavorò trent'anni fa a Forrest Gump.