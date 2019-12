Ritratto della giovane in fiamme, clip esclusiva del film

Ritratto della giovane in fiamme è in uscita in Italia il19 dicembre, ecco in esclusiva una clip con Adele Haenel e Noémie Merlant, due delle protagoniste di un cast tutto al femminile.

Ritratto della giovane in fiamme, il film del quale potete vedere una video clip in esclusiva, sarà al cinema dal 19 dicembre, Diretto da Céline Sciamma e distribuito da Lucky Red, la pellicola francese ha tra i suoi protagonisti la nostra Valeria Golino.

La trama del film è incentrata sulla giovane pittrice Marianne, siamo nella seconda metà del XVIII secolo, la donna viene incaricata di realizzare un ritratto per il matrimonio di Héloïse, una ragazza che ha da poco lasciato il convento. Ma la situazione è molto più complessa di quanto sembri. Héloïse, infatti, rifiuta il suo destino di sposa e, conseguentemente, non ha intenzione di posare per Marianne, che si vede costretta a dipingerla in segreto, dopo averla raggiunta nel nord della Francia. Fingendosi sua dama di compagnia, osserva la sua modella di giorno per ritrarla durante la notte. Un segreto che rafforzerà la loro unione, accrescendo un sentimento genuino ma proibito, che potrebbe condannarle a un inevitabile epilogo.

Ritratto della giovane in fiamme ha un grande cast tutto al femminile, con Valeria Golino nei panni de La Contessa mentre Adele Haenel è Héloïse, Noémie Merlant è Marianne e Luàna Bajrami interpreta Sophie. La sceneggiatura è stata scritta dalla regista Céline Sciamma.

Ritratto della giovane in fiamme è un'opera intensa ed emozionante, la regista Céline Sciamma ha avuto molte difficoltà a raccogliere informazioni e materiali d'archivio e nel suo lavoro come lei stessa ha ammesso "c'erano donne esperte d'arte e un centinaio circa di pittrici hanno avuto vite e carriere di successo. Ma sono rimaste escluse dalle cronache e dai resoconti storici", la scoperta di queste pittrici dimenticate ha provocato nella regista "una grande emozione e un grande dispiacere. Il dispiacere per l'anonimato totale nel quale sono stati relegati questi lavori, condannati a restare nascosti".

Premiato al Festival di Cannes, dove è stato insignito del riconoscimento per la migliore sceneggiatura e della Queer Palm, il film è stato anche designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani SNCCI. Ritratto della giovane in fiamme arriverà in Italia il 19 dicembre distribuito da Lucky Red. Oggi vi presentiamo in esclusiva una video clip con Adele Haenel e Noémie Merlant.