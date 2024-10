C'è un ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi?

Come riportano gli ultimi gossip, pare che sia scoppiata (di nuovo) la passione tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Il gossip che è stato lanciato in rete, per ora, non trova conferma da parte dei diretti interessati.

Si torna a parlare di Stefano De Martino e di Alessia Marcuzzi. La notizia, però, non fa riferimento ai nuovi successi professionali dei due presentatori, ma a qualcosa di più personale. Nel corso delle ultime ore e grazie al settimanale Diva e Donna è trapelato in rete un gossip molto piccante sul nuovo conduttore di Affari tuoi e sulla nuova giudice di Tale e Quale Show. Pare che ci sia stato un vero e proprio ritorno di fiamma tra i due, una passione mai sopita che, lo scorso anno, aveva già animato le cronache rosa. Oggi questo pettegolezzo accende i riflettori sulla coppia "d'oro" della prima rete Rai.

Verità o finzione? Ecco cosa racconta il gossip tra De Martino e la Marcuzzi

Non ci sarebbero conferme o smentite su questo rumor, ma secondo quanto è stato riportato da Diva e Donna, i due sarebbero tornati a fare coppia fissa. Sia De Martino che la Marcuzzi, ben sei anni fa, hanno vissuto una passione travolgente e, all'epoca dei fatti, lui era sposato con Belen Rodriguez e lei era ancora legata a Paolo Marchesi Calabroni. Questa passione proibita che neanche a dirlo ha popolato tutte le prime pagine dei giornali di gossip ha creato non pochi problemi alla vita privata dei due presentatori. Questo era successo sei anni fa, oggi pare che i due abbiamo deciso di tornare insieme.

Il settimanale non ha dubbi in merito a quanto rivelato, ma fino a quando non ci sarà una conferma o una smentita da parte dei diritti interessati, il pettegolezzo deve essere preso con le pinze. Questa notizia rema contro quando era trapelato in rete solo qualche settimana fa e dopo la premiere di stagione dello show di Carlo Conti, dove la Marcuzzi e De Martino hanno condiviso il banco dei giudici. "Gelo tra i due dietro le quinte di Tale e Quale Show, non si sarebbero nemmeno rivolti la parola", ha rivelato il portale di Dagospia. Ora Diva e Donna racconta una storia diversa. La verità? Resta nell'ombra e, chissà, animerà altre e diverse speculazioni.