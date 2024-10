Ritorno al futuro, Lea Thompson: "Sul set sono stata odiosa con Michael J. Fox"

L'attrice di Ritorno al futuro, Lea Thompson, ha confessato di non essersi subito abituata a lavorare con Michael J. Fox nel film di Robert Zemeckis, e di essersi comportata un po' da snob all'inizio con il collega.

Quando le è stato chiesto se andasse d'accordo con Fox quando si incontrarono sul set di Ritorno al futuro, Lea Thompson ha raccontato cosa accadde in quel periodo durante la lavorazione nel podcast Still Here Hollywood.

Rapporto da costruire

Anche il brusco avvicendamento con Eric Stoltz non ha aiutato a rasserenare gli animi:"Probabilmente no" ha esordito Thompson, rispondendo alla domanda sull'andare d'accordo con Fox "perché ero amica di Eric Stoltz che era stato appena licenziato".

Michael J. Fox, Crispin Glover e Lea Thompson in Ritorno al futuro

Nonostante Michael J. Fox fosse la prima scelta per il ruolo, Zemeckis aveva scelto Stoltz perché Fox non era inizialmente disponibile a causa dei suoi impegni nella sitcom NBC Casa Keaton. Dopo l'inizio delle riprese, il team creativo si rese conto che Stoltz non era adatto per il ruolo e alla fine riuscì a sostituirlo con Fox.

Al di là dell'amicizia con Eric Stoltz, il motivo dello snobismo di Lea Thompson fu un altro:"Ricordo in particolare di essere stata davvero snob perché all'epoca c'era una grande divisione tra star del cinema e star della tv. Ricordo di aver pensato che fosse solo una star della tv e io una star del cinema. Ero stato in Lo squalo 3D. Quindi credo ci sia voluto un po' prima che mi affezionassi a lui ma era così divertente e così piacevole recitare con lui".

Tuttavia, Lea Thompson percepì che il cambio di casting avrebbe dato successo a Ritorno al futuro:"Quando stavamo girando e hanno sostituito Eric Stoltz con Michael J. Fox dopo sei settimane ho pensato che dovevano davvero credere in quello che stavano facendo perché nessuno fa una cosa del genere ed è molto costoso. Ho avuto questa sensazione ma nessuno sapeva quello che sarebbe diventato. Ma erano scene completamente diverse".