Timothée Chalamet stringe un nuovo accordo, come attore e produttore, con Warner Bros

Timothée Chalamet ha stretto un nuovo accordo con Warner Bros Motion Picture Group della durata di più anni.

L'attore sarà coinvolto nei nuovi progetti come protagonista e produttore.

La nuova collaborazione

Dune - Parte 2: Timothée Chalamet in un frame

Warner Bros ha già collaborato con Timothée Chalamet in occasione dei film di Dune e Wonka, progetti che hanno fatto incassare 1,6 miliardi di dollari allo studio.

Il giovane attore, inoltre, è il primo attore in oltre quattro decenni a essere il protagonista di due dei titoli con i migliori incassi negli Stati Uniti in meno di 8 mesi.

Michael De Luca e Pamela Abdy, co-CEO di Warner Bros Motion Picture Group, stanno assicurandosi negli ultimi mesi la collaborazione di numerose star del cinema, tra cui Tom Cruise, Jon M. Chu, e filmmaker del calibro di Rian Johnson.

I due CEO hanno dichiarato: "Nel corso degli ultimi anni abbiamo ammirato non solo l'impegno di Timothée nei confronti della sua arte, che è evidente nella varietà e nella profondità dei suoi ruoli, ma anche nella sua dedizione incrollabile nel dare il 100% del suo tempo e della sua attenzione a ogni progetto che ha realizzato qui alla Warner Bros e altrove. La sua collaborazione nelle campagne per Dune e Wonka è qualcosa che abbiamo tutti apprezzato immensamente e i risultati parlano da soli. Continuiamo a costruire pensando al futuro degli affari legati ai film distribuiti nelle sale e siamo elettrizzati per il fatto che Timothée abbia scelto il nostro studio come la sua casa creativa".

Chalamet ha aggiunto: "Lavorare con Mike De Luca, Pam Abdy e i loro team di Wonka e Dune nel corso degli ultimi anni è stata un'esperienza profondamente gratificante. Questi sono i vertici di uno studio che credono nella vera realizzazione dei film e sono così grato per il loro sostegno come attore, produttore e collaboratore. Questa partnership sembra il prossimo passo da fare. Andiamo!".