Ritorno a Silent Hill: Jeremy Irvine e Hannah Emily Anderson sono i protagonisti del nuovo film dal videogioco

Jeremy Irvine e Hannah Emily Anderson saranno i protagonisti del reboot di Ritorno a Silent Hill. A rivelare quest'informazione in esclusiva è stato Deadline, rilasciando anche qualche dettaglio in più sul progetto ispirato ai videogiochi cult.

In base a quello che sappiamo fino ad ora, le riprese di Ritorno a Silent Hill dovrebbero iniziare ad aprile in Germania e nell'Europa orientale, confermando come regista Christophe Gans (che ha diretto anche Silent Hill).

Basando la sua storia su Silent Hill 2, il nuovo film è stato scritto da Gans stesso, Sandra Vo-Anh e William Josef Schneiderm e racconterà la storia di James (Jeremy Irvine), un uomo distrutto che ha perso il suo unico vero amore (Hannah Emily Anderson). La sua vita cambia del tutto quando una lettera misteriosa lo chiama a Silent Hill in cerca di lei. Così si ritrova ad affrontare una città un tempo riconoscibile trasformata da un male sconosciuto. Mentre lo vediamo scendere sempre più nell'oscurità, James incontra figure terrificanti sia familiari che nuove, e inizia a mettere in discussione la propria sanità mentale mentre lotta per dare un senso alla realtà, e resistere abbastanza a lungo da salvare il suo amore perduto.

Silent Hill: un nuovo film della saga videoludica in arrivo

"Ritorno a Silent Hill è una storia d'amore su una persona così profondamente innamorata da essere disposta ad andare all'inferno per salvare qualcuno", ha detto Gans. Il regista ha aggiunto: "Sono felice che i meravigliosi talenti di Jeremy Irvine e Hannah Emily Anderson ci accompagnino in questo viaggio all'interno di un mondo horror psicologico, che spero possa soddisfare e sorprendere i fan di Silent Hill".