Green Lantern: Jeremy Irvine in trattative per interpretare Alan Scott nella serie HBO Max

Jeremy Irvine è in trattative per affiancare Finn Wittrock nella serie HBO Max Green Lantern, basata sui popolari personaggi dei fumetti DC. Irvine dovrebbe interpretare Alan Scott/Green Lantern mentre Wittrock sarà Guy Gardner/Green Lantern.

In Green Lantern Finn Wittrock avrà la parte di Guy Gardner, una versione del supereroe dal fisico imponente e che incarna l'iper-patriottismo stile anni '80.

La storia della serie sarà ambientata in vari decenni e galassie, iniziando sulla Terra nel 1941 con la prima Lanterna Verde, l'agente dell'FBI segretamente gay Alan Scott, e il 1984, con l'arrogante uomo alfa Guy Gardner e Bree Jarta, per metà di origine aliena.

Lo showrunner di Green Lantern sarà Seth Grahame-Smith, impegnato anche come sceneggiatore in collaborazione con Marc Guggenheim. Tra i produttori dello show realizzato per HBO Max, la cui prima stagione è composta da dieci puntate, c'è anche Greg Berlanti.

