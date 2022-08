Rita Dalla Chiesa rinuncia al Grande Fratello Vip 7 per Silvio Berlusconi: si candida con Forza Italia?

Rita Dalla Chiesa non parteciperà al Grande Fratello Vip 7: la conduttrice prova la carriera di parlamentare, candidata per Silvio Berlusconi nelle liste di Forza Italia per le elezioni del 25 settembre 2022.

L'indiscrezione sulla candidatura di Rita Dalla Chiesa è stata data da Repubblica, il quotidiano sostiene che la figlia del Generale Carlo Alberto ha ottenuto da Silvio Berlusconi un seggio blindato come capolista al proporzionale della Camera in Puglia, nel collegio Molfetta-Bari, e correrebbe anche nell'uninominale alla Camera, sempre a Molfetta.

La candidatura di Rita Dalla Chiesa per Forza Italia non stupisce chi la segue sui social dove, l'ex conduttrice di Forum ha sempre dimostrato di avere idee affini a quelle della destra e del suo ex datore di lavoro Silvio Berlusconi. La notizia non sarà stata presa bene da Alfonso Signorini, il conduttore, infatti, aveva scelto proprio lei per far parte del cast del prossimo Grande Fratello Vip 7, come aveva rivelato Dagospia.

Quindi, per il momento, l'unico concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7, che partirà il 19 settembre, resta Giovanni Ciacci che ha annunciato la sua partecipazione nel corso di un'intervista a CHI, dove, tra l'altro ha rivelato di essere sieropositivo e che vorrebbe parlarne nella casa più spiata d'Italia.