Rissa clamorosa in un reality colombiano: concorrente tenta di affogare la rivale in piscina

Durante una lite a La Mansión de Luinny, Yina Calderón ha spinto La Piry in acqua cercando di tenerla sott'acqua: sono intervenuti i coinquilini per fermare l'aggressione.

I reality show in Sud America sono spesso seguiti con grande passione, ma stavolta la tensione è degenerata in un episodio drammatico. Nel programma colombiano La Mansión de Luinny, una delle concorrenti ha tentato di tenere un'altra sott'acqua, costringendo gli altri coinquilini a intervenire per evitare conseguenze disastrose.

La lite choc a La Mansión de Luinny

Il format, simile al nostro Grande Fratello VIP, vede protagonisti personaggi famosi che convivono nella stessa casa tra dinamiche, scherzi e inevitabili scontri. A rendersi protagoniste dell'episodio di violenza sono state Yina Calderón, influencer e imprenditrice 34enne, e La Piry, deejay di origini dominicane. Le due, sin dal primo giorno, avevano mostrato un'insofferenza reciproca.

Yina Calderón perde il controllo: la scena in piscina

Secondo quanto si vede nei video condivisi sul web, durante una lite particolarmente accesa, la Calderón ha spinto La Piry in piscina e l'ha trattenuta per alcuni secondi sott'acqua, colpendola anche con dei pugni. Solo il tempestivo intervento degli altri concorrenti, che si sono tuffati per separarle, ha evitato il peggio. A rendere la scena ancora più surreale, la presenza di alcuni membri della produzione travestiti con mantelli neri e maschere in stile Scream arrivati a bordo vasca per evitare il peggio.

La Piry

Lo scherzo del phon: la scintilla che ha fatto esplodere la lite

L'episodio ha subito acceso il dibattito sui social, dove molti hanno parlato di "tentato omicidio". Curiosamente, lo scontro sarebbe nato da uno scherzo banale che ricorda una recente lite avvenuta anche nel nostro Grande Fratello. Mentre in Italia Francesca ha accusato Donatella di averle tirato i capelli dopo un gioco con il phon, in Colombia La Piry ha riempito l'asciugacapelli di farina, facendo ritrovare la rivale con i capelli completamente bianchi.

La decisione della produzione e la richiesta inaspettata

Le conseguenze non si sono fatte attendere: La Piry è stata ammonita per la provocazione, mentre Yina Calderón è stata ufficialmente squalificata dal programma. Tuttavia, a sorpresa, la deejay dominicana ha chiesto il reintegro della sua avversaria, riconoscendo di aver scatenato la reazione violenta. Non è la prima volta che i reality sudamericani sono al centro di situazioni controverse, ricordiamo che qualche anno fa Dayane Mello era stata molestata durante il programma La Fazenda.