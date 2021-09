Dayane Mello, ancora molestie a La Fazenda: Nego do Borel è stato squalificato

Dayane Mello è stata nuovamente vittima di molestie a La Fazenda ma questa volta, complice il tam tam social dei fan di tanti spettatori, Nego do Borel, l'accusato, è stato espulso dal reality brasiliano.

Il cantante, per ben due serate ha approfittato dello stato alterato della modella per avvicinarsi e molestarla pesantemente, sebbene la stessa Dayane lo avesse invitato ad allontanarsi.

Ore concitate a La Fazenda, versione brasiliana del reality La Fattoria, secondo alcune voci, non confermate, alle porte del programma avrebbe bussato anche la polizia, allarmata da quello che leggeva sui social. Sarebbe stata proprio la pressione dell'opinione pubblica e la preoccupazione crescente degli sponsor a costringere l'emittente Record Tv a intervenire.

Già alcuni giorni fa si era parlato di un comportamento ai limiti della molestia di Nego do Borel. Il cantante si era avvicinato pericolosamente alla Mello, una volta respinto aveva reagito violentemente scagliandole contro, senza colpirla, un secchio di metallo. L'altra sera la situazione è degenerata, dopo una festa in cui è girato molto alcool, forse troppo, Dayane si è andata a sdraiare sul letto. Nego, senza considerare lo stato della Mello, le si è messo vicino e ha cominciato a toccarla, lei priva di sensi, senza che nessuno, produzione compresa, intervenisse.

Appena alcuni video hanno cominciato a girare i fan di Dayane Mello si sono mobilitati sui social, pesantissime le pressioni su Record Tv e sullo stesso staff di Dayane (diverso rispetto a quello che l'aveva accompagnata durante il Grande Fratello Vip), rei di aver sottovalutato quanto era successo alcuni giorni prima. Alla fine la squalifica di Nego do Borel è stata confermata dal team del cantante, che in un comunicato chiede che venga fatta piena chiarezza sul fatto usando tutti i filmati in possesso dell'emittente televisiva e non gli spezzoni di video che girano su internet. Anche i legali dell'ex gieffina chiedono di vederci chiaro, la situazione è resa difficile anche dall'emergenza sanitaria, i concorrenti non possono uscire dalla bolla del reality, pena l'espulsione che, in questo caso, forse sarebbe la salvezza per Dayane Mello.

Le molestie subite dalla modella hanno avuto una vasta eco anche in Italia, dove le ex gieffine Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi hanno espresso via social grande preoccupazione per le sue condizioni, e dove il giornalista Gabriele Parpiglia ha addirittura invocato un intervento della famiglia italiana della Mello perchè la convincano a lasciare il programma e a tornare da sua figlia Sofia.