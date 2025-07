Risky Business, Rebecca De Mornay incantata dalla carriera di Tom Cruise: “Iniziammo insieme e guardate ora"

Rebecca De Mornay ha reso omaggio al suo co-protagonista in Risky Business - Fuori i vecchi... i figli ballano, Tom Cruise. Il film lanciò la carriera di entrambi e l'attrice ha ricordato quel periodo.

All'epoca erano due astri nascenti del cinema e Rebecca De Mornay ha confessato oggi di essere estremamente orgogliosa del percorso di Tom Cruise sul grande schermo.

Rebecca De Mornay elogia Tom Cruise a 42 anni da Risky Business

Oggi nel cast del thriller Saint Claire, Rebecca De Mornay in un'intervista ha parlato del suo legame con l'attore, con il quale ebbe anche una relazione di circa due anni e mezzo negli anni '80.

"Sono davvero orgogliosa di lui. Veramente orgogliosa" ha ribadito De Mornay, che ha confermato di aver brevemente frequentato l'attore dopo le riprese di Risky Business.

Tom Cruise in una scena di Risky Business

"Lui è un tipo alla Top Gun, ed è proprio quello che l'America voleva, e lui l'ha realizzato. È un interprete brillante, molto bravo a cogliere e incarnare lo spirito del tempo. Sono davvero, davvero orgogliosa di averlo conosciuto quando eravamo nei sobborghi di Chicago [per girare Risky Business], di sapere cosa voleva allora, e vedere dove è arrivato oggi. Abbiamo iniziato insieme e guardate ora".

L'ascesa di Tom Cruise dopo Risky Business

Dopo aver ricevuto la nomination come miglior attore in un film commedia o musicale per Risky Business, Tom Cruise ha recitato in una serie di blockbuster passati alla storia, tra cui la saga di Mission: Impossible e Top Gun.

Primo piano di Tom Cruise in Top Gun: Maverick

Entrambi i franchise sono ancora in corso e in entrambi l'attore ha interpretato due personaggi iconici del cinema action come l'agente Ethan Hunt in Mission: Impossible e il pilota Pete 'Maverick' Mitchell nei due film di Top Gun, il primo diretto da Tony Scott e il secondo da Joseph Kosinski.

Rebecca De Mornay è apparsa in film come La mano sulla culla e La moglie del campione. Nel suo ultimo film, Saint Claire, recita al fianco di Bella Thorne, Ryan Phillippe e Frank Whaley.