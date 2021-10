Rise: il nuovo film Disney sulle star dell'NBA debutterà su Disney+ nel 2022

Rise, il nuovo film Disney basato sulla gloriosa storia vera della celebre famiglia che ha visto per la prima volta un trio di fratelli diventare campioni NBA nella storia della lega - Giannis e Thanasis Antetokounmpo dei Milwaukee Bucks e Kostas Antetokounmpo dei Los Angeles Laker - debutterà nel 2022 su Disney+.

Rise: una foto della famiglia al completo

Il pubblico non ha mai visto una storia come quella degli Antetokounmpo, che mescola le origini nigeriane, la nazionalità greca e una straordinaria dote atletica. In Rise, gli spettatori saranno testimoni di come la lungimiranza, la determinazione e la fede di una famiglia abbiano portato ognuno di loro fuori dalle difficoltà, fino a lanciare la carriera di tre campioni NBA, il due volte MVP Giannis e i suoi fratelli, Thanasis e Kostas. La scorsa stagione, Giannis e Thanasis hanno aiutato i Bucks a vincere il loro primo anello del campionato in 50 anni, mentre Kostas ha giocato con i campioni della stagione precedente, i Lakers.

Gli esordienti Uche Agada e Ral Agada - anch'essi fratelli nella vita reale - interpretano i giovani Giannis e Thanasis, mentre Jaden Osimuwa ed Elijah Shomanke sono gli altri due fratelli, rispettivamente Kostas e Alex. Il film è interpretato anche da Dayo Okeniyi e Yetide Badaki nei panni dei genitori Charles e Vera, con Manish Dayal nel ruolo di Kevin, il tenace agente di Giannis e Taylor Nichols in quello di John Hammond, general manager dei Milwaukee Bucks. Nel cast anche Maximiliano Hernandez, Eddie Cahill, Pilar Holland e McColm Kona Cephas Jr.

Rise è diretto da Akin Omotoso. Bernie Goldmann è il produttore mentre Giannis Antetokounmpo è l'executive producer. Andreas Dimitriou e Michael Foutras sono i co-produttori.

Dopo essere emigrati in Grecia dalla Nigeria, Vera e Charles Antetokounmpo hanno lottato per sopravvivere e provvedere ai loro cinque figli, mentre vivevano sotto la minaccia quotidiana di essere rimpatriati. Con il loro figlio maggiore rimasto ancora in Nigeria insieme ai parenti, la coppia cercava disperatamente di ottenere la cittadinanza greca, ma si è trovata ostacolata da un sistema che li ha bloccati ad ogni passo. Quando non vendevano oggetti ai turisti per le strade di Atene con il resto della famiglia, incoraggiati dal padre, i fratelli sgattaiolavano via per giocare a basket con una squadra giovanile locale. Avvicinatisi tardi a questo sport, i fratelli hanno scoperto le loro grandi capacità sul campo da basket e hanno lavorato duramente per diventare atleti di fama mondiale. Con l'aiuto di un agente, Giannis è entrato nel Draft NBA nel 2013 con una prospettiva a lungo termine che avrebbe cambiato non solo la sua vita, ma quella di tutta la sua famiglia.

Giannis Antetokounmpo ha dichiarato: "Sono entusiasta e onorato che Disney+ stia facendo conoscere la storia della mia famiglia al pubblico di tutto il mondo. La mia speranza è che possa ispirare chi si trova in circostanze simili a mantenere viva la speranza, rimanere fedeli ai propri obiettivi e non rinunciare a lottare per una vita migliore".

Proprio come l'ingresso di Giannis nel Draft è stato un momento fondamentale per la sua famiglia, l'ingresso di Uche Agada nel cast di Rise ha rappresentato una svolta per la famiglia Agada. Uche stava lavorando in un drive-thru WaWa nel New Jersey quando ha visto lo screenshot di un post di Instagram di Giannis con l'annuncio di un casting che cercava qualcuno di "nuovo e fresco" che lo interpretasse nel film. Uche ha dovuto chiedere un permesso dal lavoro per partecipare alle audizioni e alla fine ha ottenuto la parte di Giannis. Dopo essere stato scritturato, ha suggerito ai registi di prendere suo fratello Ral per il ruolo di Thiannis, portando entrambi i fratelli Agada ad interpretare due dei fratelli Antekounmpo nel film.