Rio de La casa di carta arriva in Sardegna, i fan lo accolgono con Bella Ciao (VIDEO)

Miguel Herran, Rio de La casa di carta, è in vacanza in Sardegna, e ad accoglierlo ha trovato alcuni fan che intonavano Bella Ciao in suo onore: il video.

L'interprete di Rio de La casa di carta è arrivato in Sardegna e a dargli il benvenuto c'erano dei fan che hanno intonato solo per lui Bella Ciao. Il motivo è presto detto per chiunque conosca lo show: la canzone accompagna la banda del professore nei momenti cruciali.

Miguel Herran, nell'attesa che la quinta stagione de La casa di carta prenda forma, si è concesso qualche giorno di vacanza in Costa Smeralda. Durante una gita in barca ha ricevuto una graditissima sorpresa: un gruppo di fan l'ha accolto sulle note di Bella Ciao, quella che è un po' diventata la canzone simbolo della serie.

Emozionato per il piacevole imprevisto, Herran ha voluto immortalare il momento con il suo smartphone, condividendo poi il coro in un video tra le storie di Instagram.

Nel frattempo il creatore Álex Pina ha fatto sapere di essere al lavoro su La casa di carta 5. I nuovi episodi sono al momento in fase di scrittura, le riprese sarebbero dovute già iniziare se si fosse trattato di un anno come gli altri, ma sappiamo che la difficile situazione sanitaria ha bloccato i set in tutto il mondo, compreso quello della serie tv spagnola. Una quinta stagione, dunque, potrebbe a questo punto arrivare direttamente nel 2021. Nel frattempo si possono recuperare le prime quattro, disponibili su Netflix.