Prime Video 2025: i film, le serie TV e gli show in arrivo il prossimo anno

Anche nel 2025, Prime Video è pronto a conquistare il suo pubblico con una selezione di contenuti che promettono di soddisfare ogni tipo di gusto. Tra romanticismo, azione, adrenalina e un pizzico di magia, il catalogo dello streaming si arricchisce di nuovi titoli e grandi ritorni. La lista delle novità è lunga e variegata, includendo film, serie TV e show che arriveranno nel corso dell'anno. Scopriamo insieme tutte le novità in arrivo.

Tutte le novità del 2025

Prime Video propone una combinazione di nuovi show e attese produzioni. Tra le novità più interessanti, troviamo Costiera, una serie originale italiana che racconta le vicende di un ex marine di origini italiane, interpretato da Jesse Williams, che torna a Positano, il paese della sua infanzia, per lavorare come "problem solver" in uno degli hotel più esclusivi del mondo. La serie, diretta dal premio Emmy Adam Bernstein e dal regista italiano Giacomo Martelli, vanta un cast stellare che include Maria Chiara Giannetta, Jordan Alexandra, Antonio Gerardi, Sam Haygarth, Tommaso Ragno, Amanda Campana, Pierpaolo Spollon, Alejandra Onieva e Jean-Hugues Anglade. Un'altra produzione molto attesa è la serie da sei episodi di Maccio Capatonda, che arriverà nel 2025.

Tra i nuovi film in catalogo, segnaliamo Non è un paese per single, adattamento dell'omonimo bestseller di Felicia Kingsley. La commedia romantica avrà protagonisti Cristiano Caccamo e Matilde Gioli e sarà ambientata in una pittoresca cittadina toscana, Belvedere in Chianti. Per le feste natalizie, invece, arriverà Natale senza Babbo, una commedia con Alessandro Gassmann nei panni di un Babbo Natale in crisi esistenziale che decide di prendersi una pausa dalla sua tradizionale missione.

LOL 2: Maccio Capatonda in una scena

I nuovi show originali

Tra le new entry più attese ci sono anche gli show originali The Traitors e Red Carpet - Vip al tappeto. The Traitors è un reality psicologico ad alta tensione, ispirato al format vincitore di BAFTA e Emmy, dove un gruppo di personaggi famosi si ritrova in una lussuosa magione, sfidandosi in giochi di squadra e affrontando una continua lotta di fiducia. Tra i partecipanti si nascondono dei traditori che cercheranno di ingannare gli altri concorrenti per aggiudicarsi il montepremi finale.

Red Carpet, diretto da Alessia Marcuzzi, è un game show che vedrà tre squadre di bodyguard impegnate a scortare cinque celebrità lungo un tappeto rosso, cercando di mantenerle sempre al sicuro. Tra i protagonisti dello show ci saranno Giulia De Lellis, Elettra Lamborghini, Cristiano Malgioglio e Valeria Marini.

I ritorni più attesi

Tra i ritorni più attesi nel 2025, ci sono sicuramente titoli in grado di suscitare grande entusiasmo tra i fan. Primo fra tutti, il ritorno di LOL: Chi ride è fuori, che arriva alla sua quinta edizione con nuovi protagonisti, tra cui Federico Basso, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommy Cassi, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Valeria Graci, Andrea Pisani e Marta Zoboli.

Un altro ritorno molto atteso è la terza stagione di Reacher, con Alan Ritchson nel ruolo dell'agente sotto copertura Jack, che affronta una nuova missione ispirata al romanzo La vittima designata (Persuader) di Lee Child. Torna anche Invincible, la serie animata che vedrà il diciassettenne Mark Grayson confrontarsi con nuove sfide come grande difensore della Terra.

Invincible 2: un frame della serie

Infine, tornano le serie originali di successo: Maxton Hall con la seconda stagione, L'estate nei tuoi occhi con la terza stagione e Pesci Piccoli dei The Jackal con la seconda stagione. Con un'offerta così ricca e diversificata, il 2025 di Prime Video si preannuncia un anno ricco di sorprese e intrattenimento per tutti i gusti.

Tutti gli show Prime del 2025:

The Traitors

Red Carpet - Vip al tappeto - disponibile dal 9 gennaio

LOL: Chi ride è fuori (quinta edizione)

LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro (seconda edizione)

Tutti i film Prime del 2025:

Non è un paese per single

Inarrestabile - disponibile dal 16 gennaio

Natale senza Babbo

Un matrimonio di troppo - disponibile dal 30 gennaio

È colpa mia: Londra - disponibile dal 13 febbraio

Dimelo Bajito

Tutte le serie Prime del 2025: